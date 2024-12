A Fazenda: Bianca e Miguel são apanhados em flagrante por Mafalda

Em «A Fazenda», Bianca (Raquel Tillo) confirma a Miguel (Diogo Infante) que Mafalda (Inês Aguiar) está perdida de amores por Eduardo (Diogo Amaral). Miguel pede-lhe que trate de os afastar. Bianca assente, perguntando-lhe sedutora o que ganha em troca. Miguel despacha-a, deixando-a frustrada. Mafalda olha chocada para Bianca a dizer-lhe que andou a investigar Eduardo e tudo o que ele afirmou sobre não ter sido ele a atropelar o homem é mentira, aconselhando-a a afastar-se dele rapidamente.

Eduardo vai para entrar no quarto de Mafalda quando Bianca e Miguel surgem a impor que ele se afaste para sempre dela, acusando-o de estar com ela por interesse. Eduardo protesta que eles não lhe podem fazer isso, acabando a ser arrastado pelos seguranças para fora do hospital.

Mafalda chora desolada a ouvir a discussão de Eduardo com Bianca e Miguel. Alba está com ela, olhando-a penalizada. Alba (São José Correia) diz aflita a Miro que têm de ter muito cuidado com Eduardo, que pode descobrir a verdade. Miro tenta que Alba pare com aquela conversa, mas é tarde de mais por Eduardo ter ouvido tudo, olhando interrogativo para Alba. Alba disfarça a Eduardo que somente estava a falar de não concordar que ele namore com Mafalda. Miro também diz a Eduardo que Miguel é um homem perigoso, sendo melhor ele afastar-se dela. Eduardo sai irritado. Alba permanece muito preocupada que Eduardo descubra que Duarte estava com Vânia quando ela atropelou o homem.

Mafalda olha sem nenhuma paciência para o terapeuta da fala, que a vai ajudar a recuperar do seu problema. Mafalda escreve furiosa no tablet a dizer a Miguel não ser nenhuma criança. Miguel e Bianca entreolham-se preocupados. Miguel e Bianca insistem com Mafalda que ela tem mesmo de fazer terapia para voltar a falar, brincando a dizer que ela vai voltar a ser a temível advogada de antes. Mafalda sai irritada.

Bianca fica furiosa com Miguel por ele admitir que nunca teceu planos de ficar com ela. Estacam tensos ao verem Mafalda a olhá-los chocada. Mafalda pensa furiosa perceber agora por que Miguel sempre protegeu tanto Bianca no escritório, dando-lhe os melhores casos. Bianca desculpa-se a Mafalda que nunca teve mais que sexo com Miguel, mas Mafalda ignora-a. Miguel vê tenso a mensagem que Mafalda lhe deixou a dizer-lhe nunca mais o querer ver.