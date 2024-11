«A Fazenda»: Conheça as três irmãs que lhe vão fazer companhia nos seus serões

Esta quinta-feira, 14 de novembro de 2024, Kelly Bailey, Inês Aguiar e Margarida Corceiro marcaram presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Fazenda».

As três atrizes serão as protagonistas e irmãs desta nova aposta da TVI: Júlia, Mafalda e Eva, respetivamente.

Júlia é a filha do meio de Leonor e Miguel Borges Lacerda. A infância e adolescência foram marcadas pelos conflitos com o seu pai. Com Leonor muitas vezes ausente, internada em clínicas de saúde mental, Júlia teve na tia Alba a figura materna que lhe faltou e ainda hoje é a ela que recorre quando precisa de ajuda. Júlia tinha 12 anos quando os seus pais se divorciaram. Leonor saiu de casa levando consigo Júlia e Eva, enquanto Mafalda, a mais velha, ficou a morar com o pai. Júlia não estava preparada para as dificuldades que a família atravessou a seguir.

Mafalda é a filha mais velha de Leonor e do advogado Miguel. Foi filha única durante os primeiros cinco anos de vida e ressentiu-se muito quando nasceram as duas irmãs mais novas e lhe roubaram as atenções. Tornou-se o patinho feio.

Eva é a filha mais nova de Leonor e Miguel Borges Lacerda. A sua infância foi marcada pelo casamento conflituoso dos pais e pela solidão, encontrando um refúgio em livros e filmes. Passava longas temporadas na quinta dos avós em Santarém. Eva tinha dez anos quando os seus pais se divorciaram. Leonor saiu de casa com as duas filhas mais novas e a mais velha ficou com o pai. Na adolescência, enfrentou dificuldades financeiras e começou a trabalhar cedo para ajudar nas despesas, além de apoiar a mãe emocionalmente.