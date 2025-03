A Fazenda: Eva aparece e tem um encontro inesperado

Em «A Fazenda», Leonor (Dalila Carmo) diz a Lukenia (Rita Cruz) que já percebeu que Eva (Margarida Corceiro) pode estar enganada sobre Januário (Hoji Fortuna) ser o pai de Talu (Evandro Gomes). Lukenia confirma que pelas cartas de Silas, elas já devem ter apurado a verdade. Lukenia sorri aliviada a olhar para a fotografia de Silas mal Leonor e Becas (Rita Loureiro) saem.

Vemos Eva em sua casa em Lisboa a abrir a porta a Silas. Leonor fecha-se com Alba no quarto a impor-lhe que lhe diga o que fez a Eva. Eva, dizendo a Silas que foi ela quem mandou a mensagem para ele passando-se por Lukenia, pede-lhe para falarem.

Júlia sai de ao pé de Ary e Daniela, muito incomodada. Daniela expressa a sua felicidade a Ary de irem ser pais e casar-se.

Alba faz jogo com Leonor a não desmentir ter sido ela a fazer desaparecer Eva, dizendo que ela agora está a perceber a angústia de poder perder um filho. Leonor desaba a chorar aflita. Joel diz a Leonor ter novidades de Eva.

Silas olha atónito para Eva a contar-lhe que ele pode ser o pai do filho de Lukenia, que conta a versão de ele a ter deixado quando engravidou. Eva diz a Silas ser namorada de Talu, o rapaz que pode ser filho dele.

Ary olha tenso para Daniela a dizer-lhe saber que ele vai rejeitar o filho se não ficarem juntos, insinuando que assim vai mesmo ter de desistir daquela gravidez. Joel diz a Leonor que Eva está bem e em Lisboa, não sabendo mais pormenores.

Eva insiste com Silas para conhecer Talu, dizendo ter a certeza que ele gostaria de saber que nunca foi rejeitado por ele. Silas recusa, dizendo não querer estragar a vida ao filho, não querendo dar-lhe aquela desilusão.

Miguel fica muito irritado por Eva ter ido para Lisboa sem avisar ninguém, indo tratar já comprar bilhetes de avião para regressar a Portugal. Joel diz a Ary saber por que Eva foi a Lisboa, mas não poder contar nada a Leonor e Miguel.

Eva conta aborrecida a Mafalda que os seus planos de Talu se reconciliar com ela apresentando-lhe Silas foram por água abaixo por Silas se ter recusado a conhecer o filho, não sabendo agora o que lhe vai dizer quando regressar a Angola.

Leonor veio à fazenda contar a Talu que Eva está bem e em Lisboa, somente sabendo por Joel que ela foi tratar de um assunto relacionado com ele. Talu diz irritado que Joel está sempre metido no meio da relação dele com Eva. Gaspar vê Leonor e pede-lhe para falarem.

Gaspar olha desiludido para Leonor a dizer que nunca deviam ter reavivado a história deles. Leonor fica ainda mais irritada com Gaspar por ele lhe pedir que não se intrometa na relação de Eva com Talu. Viram costas um ao outro, muito magoados.

Ary, dizendo a Joel achar que Eva gosta é dele e não de Talu, e muito magoado com Júlia, diz ao irmão que tem de tomar uma decisão difícil. Joel alerta Ary que Daniela está a tentar manipulá-lo para casarem usando a sua gravidez.

Daniela diz a Mena que depois de casar com Ary trata do assunto de engravidar, disfarçando que o seu bebé nasceu depois do tempo. Mena olha-a apreensiva. Weza passa a chorar, muito triste a pensar em Januário.

Talu ri-se a descomprimir a dizer a Januário ser incrível como Eva e Joel possam ter pensado que ele é seu pai, Januário disfarça a sua tensão. Talu conta-lhe que Eva foi para Lisboa para tratar de algo relacionado com ele. Januário sai muito nervoso.

Lukenia sossega Januário a dizer-lhe que Talu não vai descobrir que ele é filho dele por ter pagado à enfermeira para dizer a Eva que é Silas, não havendo maneira daquela história ser desmascarada.

Lukenia diz sedutora a Januário que podem aproveitar ele estar ali para estarem juntos. Januário não lhe consegue resistir.

Talu questiona cheio de ciúmes Eva se foi para Lisboa para se poder encontrar com Joel.

Jessica esboça ar dividido a olhar para Esmeralda a questioná-la se pretende mesmo avançar para tribunal contra Vânia para poder ter o seu filho. Vânia entra à procura da filha. Ficam a olhar-se em despique.

Mafalda explica a Eduardo que o principal motivo para Jessica querer ter o bebé é para poder sair de casa e ir viver com Duarte. Eduardo diz irritado que isso não pode acontecer.

Vânia fica atónita por Jessica lhe dizer que pretende ter o seu bebé e casar-se com Duarte, avisando-a que não vai dar-lhe autorização para que isso aconteça. Jessica chora revoltada a acusar Vânia de querer estragar-lhe a vida tornando-a uma pessoa amarga como ela.

Eduardo está em choque por descobrir que afinal Jessica sempre soube que tinha sido Vânia a atropelar o homem. Mafalda diz que Jessica está disposta a contar a verdade se ele a deixa casar com Duarte. Eduardo recusa, não querendo envolver Jessica nos seus problemas.

Januário fica magoado com Lukenia por ela lhe dizer mais uma vez não pretender assumir que estão juntos, argumentando não querer magoar nem Weza nem Talu. Januário diz a Lukenia já ter percebido que ela nunca vai querer que isso aconteça, levantando-se chateado da cama.

Talu pressiona Joel para lhe contar por que Eva foi a Lisboa. Joel somente lhe diz ser por algo relacionado com o pai dele. Talu agarra em Joel prestes a perder a cabeça com os ciúmes. Joel avisa-o que assim ainda vai perder Eva por não confiar nela.

