A Fazenda: Eva segue Joel e fica devastada com o que descobre

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) despede-se de Eva (Margarida Corceiro) e Joel (João Jesus), dizendo-lhes que vai apanhar o voo para Angola com Gustavo. Eva diz a Joel que Júlia acalmou muito desde que conheceu Lili (Laís da Veiga), achando que ela finalmente encontrou um motivo para viver. Joel declara-se a Eva a dizer não querer perder mais tempo para ficarem juntos. Eva sorri atraída e Joel avança, beijando-a apaixonado. Eva diz hesitante a Joel não querer usá-lo para esquecer Talu (Evandro Gomes), mas Joel insiste para que lhe deixe ser ele a decidir isso. Eva sorri-lhe terna.

Joel termina uma chamada de andar à procura de alguém, ficando atrapalhado quando vê Eva. Joel disfarça a Eva ter de ir fazer umas compras, Eva olha-o muito desconfiada. Eva seguiu Joel até um bairro de classe alta, vendo-o entrar no portão de uma casa. Eva esboça ar muito desconfiado.

Eva vê muito irritada Joel a sair da casa com uma rapariga atraente, despedindo-se dela com um abraço. Joel pergunta a Eva quando está a pensar regressar a Angola. Eva responde-lhe mal, deixando-o surpreso. Alba diz a Eva que tem de ir com calma para conseguir apanhar Joel em flagrante sobre andar a traí-la. Eva tenta acalmar-se. Joel estaca tenso por Eva admitir que o seguiu e o viu a ir encontrar-se com uma rapariga.

Joel acaba por confessar a Eva que a rapariga que ela viu ontem era uma ex-namorada sua, mas preferiu não lhe dizer que se ia encontrar com ela. Fica desolado por Eva dizer ser melhor acabarem já tudo, achando que foram depressa demais naquele namoro. Joel diz seco a Eva ser mesmo melhor sair já de casa dela, visto ela não confiar nele. Eva esboça ar arrependido.