«A Fazenda»: Isaac Alfaiate mostra imagens inéditas dos bastidores da nova novela da TVI

No passado dia 12 de novembro, Isaac Alfaiate, o ator que dá vida a Fábio em «Festa é Festa», partilhou com os seus seguidores no Instagram uma série de fotografias, intitulada por ele de forma descontraída como “cenas dos últimos dias”.

Nesta sequência de imagens, o ator, que vai integrar o elenco da nova novela da TVI «A Fazenda», reuniu alguns momentos espontâneos do seu quotidiano, onde surgem também alguns dos seus colegas de profissão. Entre os rostos familiares da ficção nacional presentes nos registos, destacam-se Nuno Pardal, Nuno Lopes, Margarida Corceiro e João Jesus.

Os seguidores de Isaac Alfaiate mostraram-se entusiasmados com a partilha, comentando com elogios e mostrando curiosidade pelo ambiente de união que se vive entre os atores. Veja a partilha, aqui:

Aproveite e veja o momento em que o ator fala sobre os detalhes da sua personagem na nova novela da TVI:

