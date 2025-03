A Fazenda: Januário revela toda a verdade a Talu e o jovem promete que nunca o perdoará

Em «A Fazenda», Januário diz a Talu que se envolveu com Lukenia quando já estava casado com Weza, e acabou por aceitar o argumento dela de manterem aquilo em segredo por Lukenia lhe querer dar um futuro melhor como herdeiro de Gaspar. Talu diz muito magoado a Januário que nunca o vai perdoar.

Talu sai exaltado porta fora. Gaspar, que ouviu tudo, pergunta chocado a Januário se é mesmo verdade que ele é pai de Talu.

Inspetor Chaves diz a Jessica que vai prosseguir com a investigação, e Mafalda sossega-a a dizer ser aquele o procedimento habitual.

Januário argumenta a Gaspar que Lukenia viveu na miséria muitos anos, e foi por isso que ela escondeu que ele era pai de Talu, para que o filho pudesse um dia herdar a herança dele. Gaspar diz a Januário que ele tem de desculpar-se à família pelo que fez e Januário assente.

Júlia olha surpresa para Lili no Lodge, ficando em fúria por Leti lhe dizer que está a tratar do processo de adoção da criança.

Eduardo e Vânia olham-se aliviados por Jessica querer fazer um aborto. Inspetor Chaves chega, e indica querer falar com eles. Vânia fica chocada pelo Inspetor lhe dizer que Jessica fez queixas dela, tendo testemunhado que ouviu a conversa de Eduardo a dar-se como culpado do atropelamento para a salvar de ir para a cadeia. Vânia argumenta de imediato que Jessica tem problemas mentais e anda metida nas drogas.

Zulmira diz a Joel não ter como fazer face às despesas do alembamento, indo falar com Januário e Weza para baixarem o valor. Joel diz poder pagar, disfarçando ter recebido um dinheiro extra dos seus trabalhos. Talu entra irritado à procura de Lukenia.

Lukenia estaca gelada por Talu a questionar sobre lhe ter escondido que Januário era seu pai.

Ary, sem dar hipótese a Nadir de responder, pede-lhe que veja se está tudo bem com a bebé de Daniela.

Lukenia diz a Talu não se arrepender de lhe ter escondido que Januário era seu pai por ter prometido que nunca deixaria que ele passasse as dificuldades que ela passou. Talu ignora, muito chateado com ela.

Weza chora desolada por Mena lhe ter contado sobre Januário ser pai de Talu. Este entra, com Weza a desafiá-lo para assumir publicamente tudo.

Talu abraça Eva a pedir-lhe desculpa por ter duvidado dela, contando que acabou de descobrir que Januário é seu pai. Talu diz a Eva nunca mais confiar na sua mãe.

Weza critica descontrolada Januário e Lukenia por se terem envolvido quando ela já estava casada com ele. Lukenia diz à irmã que é por ela ser assim, que Januário a traiu. Weza atira-se em fúria a Lukenia, acabando por empurrá-la contra uma mesa. Lukenia bate com a cabeça, ficando a sangrar inanimada.

Esmeralda olha cética para Jessica a dizer-lhe que sempre soube que tinha sido Vânia a atropelar o homem, mas só decidiu agora denunciá-la. Jessica diz ir mesmo abortar, não querendo ter um filho de Duarte, que anda com Vânia.

Eduardo discute com Vânia por ela querer alegar que Jessica sofre de problemas mentais para ela não a denunciar à polícia. Vânia avisa-o que está disposta a tudo para não ir parar à cadeia.

Miguel diz apreensivo a Mafalda que se Vânia for dada como culpada do atropelamento, ele e Leonor ficam em apuros. Liga para Alba, dizendo-lhe haver a possibilidade de Duarte ser mesmo implicado no atropelamento.

Lili diz a Leti não gostar do lanche que ela trouxe, sorrindo muito agradada ao ver Júlia entrar com as coisas que ela gosta. Júlia fica a dar o lanche a Lili com ar cúmplice perante o olhar fulo de Leti.

Talu diz a Eva estar muito magoado com Januário por ele nunca ter tido coragem de assumir ser seu pai, não sabendo se o vai conseguir perdoar. Talu estaca preocupado por Gaspar lhe dizer que Lukenia teve um acidente.

Gaspar diz a Manuel não querer saber que Nadir tenha sido suspensa de exercer, dizendo que precisam da ajuda dela para salvar Lukenia. Ivandro e Januário entram com Lukenia, que vem inconsciente, levando-a para os quartos.

Gaspar e Manuel aguardam que Nadir chegue para socorrer Lukenia, preocupados que ela não chegue a tempo de a salvar.

Januário e Talu pousam Lukenia na cama. A mancha de sangue na cabeça de Lukenia continua a aumentar.

Daniela segue muito aflita para o posto médico com Ary para ser consultada por Daniela. Trabalhador conta que o posto está fechado e Nadir não vai voltar mais para ali.

Nadir diz a Joel que não vai voltar a exercer, tendo pena de ir deixar o projeto de expansão do posto médico a meio. Joel anui ir tentar descobrir quem mandou o email a denunciá-la. Talu e Eva chegam e pedem ajuda a Nadir por Lukenia ter dito um acidente.

Manuel diz a Gaspar ter a certeza que só pode ter sido Alba a denunciar Nadir e Gaspar envia-lhe uma mensagem para tirar aquela história a limpo. Talu e Nadir seguem apressados para o quarto de Lukenia.

Januário está desolado junto a Lukenia a dizer-lhe que ela não pode morrer, agora que poderão ficar finalmente juntos. Nadir pede a Talu que vá até ao posto médico para lhe trazer material para tratar de Lukenia.

Gaspar e Manuel questionam Alba se foi ela a autora do email a denunciar Nadir à Ordem dos Médicos. Alba nega, mas Nadir vinca só poder ter sido ela a denunciá-la.

Joel recebe a informação de quem enviou o email a denunciar Nadir. Eva e Joel ficam atónitos.

Daniela está chocada por Januário ter escondido todos aqueles anos ser pai de Talu. Diz a Ary não querer que isso interfira no alembamento, não o indo adiar. Daniela sugere a Ary passar a noite com ele. Ary recusa, dizendo que ela agora tem de apoiar Weza.

