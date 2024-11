Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) lidera um grupo de vaqueiros, onde estão Ary (Isaac Alfaiate) e Ivandro (Vitor Hugo), levando uma manada de gado bovino para o curral. Joel (João Jesus) aborda-o a pedir-lhe que fale com Gaspar (Nuno Lopes) para que Zulmira (Helena Isabel) possa pagar mais tarde as rendas atrasadas do Palanca Lodge.