A Fazenda: Júlia está grávida?

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) explica a Gaspar (Nuno Lopes) e Talu (Evandro Gomes) que Eva (Margarida Corceiro) desapareceu quando se ia encontrar com uma enfermeira que tinha informações sobre o pai de Talu. Este fica tenso por todos lhe dizerem ser mais que óbvio que só pode ter sido Lukenia (Rita Cruz) a fazer-lhe alguma coisa.

Lukenia acaba por admitir a Ivandro (Vitor Hugo) que esteve com Eva, mas não para ameaçá-la, mas sim para tentar estreitar laços com ela por já ter percebido que ela e Talu vão ficar juntos. Ivandro acaba por acreditar em Lukenia.

Gaspar diz a Leonor não conseguir acreditar na história de Januário ser pai de Talu por já o conhecer há muitos anos, e ele seria incapaz de trair a mulher. Leonor (Dalila Carmo) culpabiliza Gaspar por tudo o que está a acontecer por ter sido por causa dele que Eva veio para Angola.

Jessica (Camy Ribau) acaba por admitir a Vânia (Maya Booth) que está grávida de Duarte (Cláudio de Castro). Fica em choque por Vânia impor que ela faça já um aborto, alertando-a que ele não vai conseguir ajudá-la com as despesas da criança.

Júlia (Kelly Bailey) admite a Duarte que o seu projecto de vida é muito diferente do de Ary, que é daquele tipo de pessoa que quer casar e ter muitos filhos, suspirando desconsolada.

Leonor e Miguel (Diogo Infante) estão muito preocupados por Eva continuar desaparecida. Miguel faz menção de ligar para a polícia, com Leonor a dizer-lhe para fazer queixas de Lukenia, convicta que foi ela que fez alguma coisa a Eva.

Talu diz a Gaspar não acreditar que Eva possa ter querido passar uns dias fora sem se despedir de Leonor, achando mesmo que lhe aconteceu alguma coisa. Admite a Gaspar que as coisas entre eles estão tremidas por ela continuar contra Lukenia. Gaspar liga para Ivandro a pedir-lhe que procure Eva.

Alba (São José Correia) troça com Leonor por Eva desaparecida, dizendo que ela agora percebe como custa perder um filho. Leonor olha-a aflita a pensar que pode ter sido Alba a fazer alguma coisa a Eva. Miro (Pedro Hossi) chama Alba para irem com Duarte fazer a recolha de ADN.

Eduardo (Diogo Amaral) diz em despique a Duarte, Alba e Miro que faz questão de estar presente na recolha de ADN de Duarte para não haver azo a marosca. Eduardo recebe uma chamada de Jessica a dizer-lhe que Vânia quer obrigá-la a abortar. Diz à filha para ir falar com Mafalda, que a pode ajudar.

Júlia diz a Ary que não pretende perdê-lo, não indo ser por ele ir ter um filho com Daniela que não podem continuar juntos, assumindo amá-lo. Ary sorri radiante, pegando Júlia ao colo. Mena (Cíntia Semedo), que ia a caminho da venda, olha-os surpresa.

Gaspar explica a Ivandro que Eva desapareceu quando ia ao Lubango falar com a enfermeira que fez o parto de Talu, podendo por isso Lukenia estar envolvida nessa história. Ivandro assente ir descobrir o que aconteceu. Gaspar esboça ar muito apreensivo.

Weza (Cláudia Semedo) diz a Mena que Daniela (Soraia Tavares) tem de decidir avançar com a sua gravidez, colocando de parte a hipótese de ela abortar. Mena disfarça a sua apreensão.

Zulmira (Helena Isabel) fica em choque por Januário (Hoji Fortuna) lhe dizer que Ary (Isaac Alfaiate) engravidou Daniela, com Januário a vincar que ele vai ter de aceitar casar-se com a filha.

Jessica diz nervosa a Esmeralda (Julie Sergeant) que Vânia não para de lhe ligar. Esmeralda apresta-se a Jessica para ir com ela falar com Mafalda, dizendo estar ali para apoiá-la. Jessica esboça ar mais aliviado.

Nadir diz que o resultado do exame de Duarte deve demorar dois ou três dias. Duarte sai irritado a dizer a Eduardo que só vai pensar no que vai fazer se se comprovar mesmo ser pai do bebé de Jessica. Alba olha tensa para o envelope. Sai dizendo a Miro ter de ir falar com Gaspar, deixando-o enciumado.

Ary conta feliz a Joel que Júlia quer continuar com ele, mesmo que ele vá ter um filho com Daniela. Zulmira diz irritada a Ary que Januário quer obrigá-lo a casar com Daniela, dizendo-lhe que Júlia também está grávida dele. Ary fica desnorteado.

Lukenia mete-se num jipe, sem perceber que está a ser vigiada por Ivandro.

Nadir olha intrigada para Alba a dizer-lhe querer propor um acordo no que concerne ao exame de ADN que ela fez a Duarte.

Leonor e Becas entram furtivas no quarto de Lukenia para procurarem pistas sobre o desaparecimento de Eva. Encontram uma caixa de Lukenia com fotografias e papelada antiga.

Ary continua chocado com a ideia de Júlia também estar grávida dele. Joel localiza o jipe de Eva, saindo disparado com o irmão.

Alba assume a Nadir não querer que Duarte seja o pai do filho de Jessica, querendo por isso que aquele exame de ADN seja mudado, propondo-lhe em troca não revelar que ela chantageou Júlia com o seu problema de saúde. Nadir olha-a tensa.

Januário diz a Weza que Daniela tem mesmo de ter aquela criança com Ary e casar-se com ele. Talu pede-lhes que o avisem se souberem alguma coisa de Eva, que está desaparecida, andando a culparem Lukenia por isso. Januário disfarça a sua tensão, Weza repara.