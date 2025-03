A Fazenda: Leonor e Becas encontram cartas suspeitas no quarto de Lukenia

Em «A Fazenda», Ivandro (Vitor Hugo) apanha Lukenia (Rita Cruz) a dar dinheiro a Jonas, confrontando-a com o que acabou de fazer. Lukenia olha-o tensa.

Leonor (Dalila Carmo) e Becas (Rita Loureiro) regressam ao quarto com a caixa de recordações de Lukenia, com Becas a insistir poder estar ali alguma coisa para conseguirem encontrar Eva .

Ivandro olha avaliador para Lukenia a dizer-lhe que está a ajudar Jonas a obter um visto de trabalho para Portugal, tendo acabado de entregar-lhe alguns documentos e não dinheiro.

Alba (São José Correia) diz a Gaspar (Nuno Lopes) que Eva (Margarida Corceiro) desapareceu para não ter de se despedir de Leonor, estando muito chateada com a mãe por ela lhe querer impor que acabe tudo com Talu, dizendo que ela vai sofrer tanto como ela sofreu com Gaspar. Este fica muito desapontado. Alba aproveita para se aproximar sedutora dele.

Leonor e Becas examinam a caixa de Lukenia, vendo que ela recebeu várias cartas de Silas, o suposto pai de Talu.

Zulmira (Helena Isabel) diz a Júlia (Kelly Bailey) que pode contar com o seu apoio, sabendo que ela está muito hesitante com a ideia de ser mãe. Júlia agradece-lhe, ainda que dizendo que não sabe se está preparada para aquilo de aceitar uma criança. Zulmira olha-a preocupada.

Jessica assume a Mafalda (Inês Aguiar) querer ter aquele filho de Duarte para poder sair de casa. Mafalda alerta-a que tem de pensar bem se quer ter aquele filho por que Duarte não é obrigado a ficar com ela por causa disso.

Jessica diz enigmática a Mafalda que pode ajudá-la a inocentar Eduardo (Diogo Amaral) se ela a defender em tribunal e conta-lhe da conversa que ouviu de Eduardo a aprestar-se a Vânia (Maya Booth) para dar-se como culpado do atropelamento para ela não ir parar à prisão.

Leonor e Becas veem nas cartas que Silas diz a Lukenia que vão estar para sempre ligados um ao outro, além de Lukenia pelos vistos não ter cortado contacto com ele quando já estava com Gaspar, ficando convencidas ser ele o pai de Talu.

Joel (João Jesus) diz a Ary (Isaac Alfaiate) que tem de puxar subtilmente o assunto de Júlia estar grávida dele para perceber o que ela pensa sobre o assunto. Ary concorda com o irmão.

Júlia vai à Missão visitar Lili, que a abraça de imediato cheia de saudades dela. Promete a Lili vir vê-la mais vezes, e vai inclusivamente pedir para que ela passe fins-de-semana com ela. Márcia pede com ar sério a Júlia para falarem.

Lukenia admite a Januário que esteve com Eva, mas limitou-se a fazer-lhe um aviso para parar de arranjar pretextos para que Talu se zangue com ela, não tendo nada a ver com o seu desaparecimento. Weza impõe a Januário que lhe diga o que se anda a passar entre ele e Lukenia. Januário olha-a encurralado.

Júlia olha desapontada para Márcia a dizer-lhe que ela tem de se afastar de Lili para a criança não criar laços com ela que dificultem o seu processo de adopção, dizendo que ela pode estar prestes a ser acolhida por um casal. Júlia fica em choque ao ver Leti chegar.

Jessica diz com ar triunfal a Esmeralda que conseguiu convencer Mafalda a defendê-la para poder ter a sua criança.

Gustavo olha céptico para Mafalda a dizer-lhe que ficou convencida com o relato de Jessica de ter presenciado Eduardo a dar-se como culpado do atropelamento para ajudar Vânia.

Eduardo prepara-se para regressar a Portugal, avisando Miro que Duarte tem de assumir responsabilidades se Jessica estiver grávida dele. Miro assente tenso. Júlia diz aflita a Ary terem de falar.

Leonor diz a Becas que se se confirmar que Silas é pai de Talu, isso significa que pode ter sido Alba a raptar Eva. Becas diz não conseguir acreditar nisso, mas Leonor vinca que Alba somente se move agora pelo desejo de vingar-se dela.

Ivandro conta a Gaspar de ter visto Lukenia a entregar dinheiro a Jonas, podendo isso estar relacionado com o desaparecimento de Eva.

Júlia conta preocupada a Ary que podem estar prestes a perder Lili para Leti, que está a tentar adoptá-la. Ary abraça Júlia a prometer-lhe pensar numa solução para não ficarem sem ela.

Leti diz enigmática a Miro que não pretende ainda ir-se embora de Angola por ter um projecto em mente, acabando por revelar-lhe que está em vias de conseguir adoptar Lili.

Daniela repreende Weza por ter posto Januário fora de casa, mas Weza vinca não aguentar mais que ele ande sempre com segredos com Lukenia. Daniela anuncia à mãe que já decidiu ir ter o seu bebé e casar-se com Ary. Mena olha-a muito apreensiva.

Miro diz cauteloso a Leti não ser uma boa altura para ela adoptar Lili por irem vender o D-Lícia, com Leti a explodir com Miro por ele dizer que também tem de se preocupar em suportar financeiramente o filho de Duarte com Jessica. Leti diz a Miro que já perdeu tudo e agora só quer concretizar aquele sonho de ser mãe. Miro acaba por abraçá-la a assentir ajudá-la, penalizado.

Talu diz receoso a Gaspar que convidou Januário para ficar lá em casa até ele resolver a zanga com Weza. Gaspar olha-o sem argumentos.

Leonor e Becas colocam apressadas a caixa de recordações de Lukenia no sítio onde a encontraram. Lukenia entra no quarto, ficando a olhá-las surpresa.

Ary diz a Júlia já ter tido uma ideia para impedir que Leti consiga adoptar Lili, que passa por demonstrar que ela não tem condições para o fazer. Daniela interrompe-os a dizer a Ary que já decidiu ter o seu bebé. Júlia olha-os incomodada.