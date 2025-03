A Fazenda: Miro descobre que Duarte andava com Vânia e Jéssica ao mesmo tempo

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) olha surpresa para Eva (Margarida Corceiro) a perguntar-lhe se foi ela quem denunciou Nadir à Ordem dos Médicos. Júlia nega e indica que apesar dos problemas que Nadir lhe causou, seria incapaz de a denunciar.

Eduardo (Diogo Amaral) repreende Mafalda (Inês Aguiar) por ter metido Jessica (Camy Ribau) ao barulho no processo contra Vânia (Maya Booth), dizendo que ela agora pretende alegar que a filha tem problemas mentais.

Esmeralda (Julie Sergeant) liga para Miro (Pedro Hossi) e conta-lhe que Duarte (Cláudio de Castro) andava com Vânia e Jessica ao mesmo tempo, deixando-o em choque.

Nadir (Sharam Diniz) sutura a ferida de Lukenia perante os olhares tensos de Talu e Januário (Hoji Fortuna), que estranham ela não acordar. Nadir diz a Talu (Evandro Gomes) ser melhor levarem Lukenia (Rita Cruz) para o hospital.

Joel (João Jesus) diz a Gaspar (Nuno Lopes), Manuel e Ivandro (Vitor Hugo) não haver dúvidas que o email a denunciar Nadir veio de uma conta de Júlia. Manuel diz irritado que alguém vai ter de pagar por estarem a prejudicar a sua filha.

Eva diz a Júlia que acredita que não foi ela quem denunciou Nadir, e a Júlia anui que também não pode ter sido Alba por ela ser incapaz de a prejudicar.

Todos ouvem espantados a discussão de Miro com Duarte, com este a acusá-lo de andar com Vânia e Jessica ao mesmo tempo. Duarte defende-se que Jessica está a inventar aquilo e Alba leva-o dali para o proteger.

Jessica diz a Eduardo querer mesmo ajudá-lo a denunciar Vânia pelo atropelamento com a conversa que ouviu deles na altura. Eduardo fica em choque por Jessica lhe contar que Vânia também andava com Duarte, sendo por isso que não quer ter um filho dele.

Vânia avisa Mafalda que vai pagar caro por estar a usar Jessica para a incriminar e Mafalda alerta-a que ela está a ficar sem saídas e vai ser apanhada.

Nadir indica que Lukenia deve ir ao hospital e sai. Talu vai atrás dela, recusando a Januário ficar ali com a mãe.

Gaspar liga para Leonor a avisá-la que o melhor para Júlia seria ela voltar para Lisboa. Leonor desliga-lhe a chamada na cara, vincando que Júlia não ser capaz de destruir a carreira de Nadir.

Leonor está no bar com Becas, queixando-se à amiga que continua a ter problemas com Gaspar. Eduardo entra que nem um furacão a exigir a Vânia que confesse que anda com Duarte. Vânia começa a vitimizar-se, deixando-o ainda mais furioso. No calor da confusão, Eduardo empurra Vânia, que cai ao chão.

Júlia expressa a Duarte o seu apoio, dizendo acreditar que ele nunca andou com Vânia, sendo aquilo uma vingança de Jessica contra ele. Júlia diz perceber que ele às vezes se sinta incompreendido, mas que pode contar com o apoio dela. Duarte, embevecido, beija Júlia. Júlia afasta-se em choque de Duarte, dizendo-lhe que está a confundir tudo e sai disparada do quarto.

Alba acusa Leti de andar a pôr Miro contra Duarte. A conversa azeda por Alba dizer a Leti que ela lhe roubou Miro para conseguir ser cantora, e Leti riposta que ela anda à caça da fortuna de Gaspar.

Dois polícias chegam ao bar, com Vânia a aproveitar para dizer que os episódios de violência com Eduardo são recorrentes. Becas confirma o testemunho de Vânia de Eduardo a ter tentado agredir. Polícias dizem a um aflito Eduardo que vai ter de acompanhá-los à esquadra.

Mafalda fica atónita por Miguel lhe dizer que se ela avançar com o processo contra Vânia, Alba vai fazer queixa dele e de Leonor pela morte de Rita. Mafalda recebe espantada chamada de Eduardo a dizer-lhe que está na esquadra.

Júlia pensa muito tensa em Duarte e comenta com Eva não acreditar que tenha sido Alba a prejudicá-la com a queixa a Nadir.

Talu diz a Gaspar que se irá afastar de Lukenia quando ela recuperar, dizendo ter chegado ao seu limite de perdoar todo o mal que ela fez com o argumento de lhe dar um futuro melhor. Lukenia ouve a conversa atenta.

Januário insiste com Weza para que façam tréguas por Daniela precisar deles agora que se vai casar, recordando-a que sempre foi um bom chefe de família. Weza acaba por aceder, dizendo que se separa dele quando Daniela casar.

Paramédicos verificam Lukenia, reparando que a ferida dela já foi tratada. Eva disfarça que foi ela quem socorreu Lukenia, dizendo ser veterinária.

Miro diz a Leti querer regressar a Lisboa por já não aguentar mais as discussões dela com Alba. Leti diz aflita que precisa de tratar da adoção de Lili, mas Miro diz-lhe para ela tratar disso em Portugal.

Eva olha incrédula para Lukenia a dizer-lhe que ela vai pagar caro por ter destruído a sua relação com Talu, e Eva aconselha-a a parar de mentir ao filho. Lukenia ignora, olhando-a com ódio.

Daniela despe-se e mete-se na cama com Ary, começando a acariciá-lo sedutora. Ary acorda e diz-lhe para se ir embora antes que Zulmira a apanhe ali. Daniela insiste com Ary para aproveitarem estarem juntos, mas Ary acaba por pô-la fora do quarto.

Mafalda explica a Miguel que Eduardo perdeu a cabeça com Vânia no bar por ter descoberto que ela tinha um caso com Duarte. Miguel volta a dizer-lhe aflito que isso vai fazer com que ele e Leonor sejam implicados na morte de Rita. Mafalda hesita, mas mantém-se firme em inocentar Eduardo.