A Fazenda: O pânico está instalado: Lili está desaparecida

Em «A Fazenda», Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) olha em choque para Zulmira (Helena Isabel) a dizer-lhe que recebeu uma chamada de Márcia a avisar que Lili (Laís da Veiga) fugiu da Missão. Ary diz preocupado a Zulmira ter de encontrar Lili, quase se descaindo a dizer que a vê como uma filha.

Esmeralda (Julie Sergeant) ouve tudo atenta. Júlia olha preocupada para Zulmira a contar-lhe que Lili deve ter fugido da Missão, já andando Ary no terreno a procurá-la. Ary pede a Januário e Weza (Kiala Cláudia Semedo) que perguntem a Lucas se sabe alguma coisa de Lili, lastimando-se que Júlia vai ficar de rastos se ela continuar desaparecida. Januário (Hoji Fortuna) esboça ar desconfiado sobre Ary já não andar mesmo com Júlia (Kelly Bailey), não consentindo que ele ande a enganar Daniela(Soraia Tavares).

Lucas (Isaac Cosmelli ) puxa Ary sorrateiramente, dizendolhe para ir com ele. Ary abraça imensamente aliviado Lili, que está escondida na escola com a ajuda de Lucas. Júlia (Kelly Bailey), Zulmira, Leti (Madalena Brandão) e Esmeralda pensam no que podem fazer para encontrar Lili. Júlia decide ligar para Ary.

Lili diz a Ary que já não gosta de Júlia por ela a ter abandonado. Ary recebe chamada de Júlia, hesitando em atender. Júlia desiste de ligar para Ary por ele não atender. Júlia fica abalada por Leti lhe dizer que ela fez mal em deixar Lili, dizendo que a criança deveria ter sempre sido a sua prioridade.

Lili recusa a Ary tanto voltar para Júlia como regressar à Missão. Ary pergunta-lhe o que então ela quer fazer. Talu oferece-se a Júlia para procurar Lili, ficando irritado por mais uma vez ela lhe falar mal. Júlia tenta acalmar-se, agradecendo-lhe pela ajuda. Júlia chora abalada a pensar em Lili, e também muito perturbada com aquele reencontro com Talu.

Ary olha muito dividido para Júlia, que está em grande sofrimento com o desaparecimento de Lili. Júlia diz-lhe ir para a fazenda, recusando que ele lhe a leve.

Ary diz a Lili que tem ou de voltar para a Missão ou para Júlia, mas Lili insiste não querer nenhuma dessas coisas. Ary suspira a acabar por aceder ajudá-la a manter-se escondida.

Ary pede ajuda a Mena para esconder Lili aquela noite, dizendo que amanhã logo pensa numa solução para o que fazer. Talu (Evandro Gomes) chega com Samuel às imediações de um armazém, ficando espantado por ver ali Lucas. Lucas dá uma sandes a Lili.