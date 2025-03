A Fazenda: Silas grava um vídeo para Talu

Em «A Fazenda», Júlia discute com Daniela a avisá-la que não vai conseguir ficar com Ary usando a sua gravidez. Fica atónita por Ary dizer-lhe que é ele quem decide o que quer para a sua vida e não ela. Daniela puxa Ary, dizendo-lhe para esquecer Júlia. Ary hesita.

Eva insiste com Silas não ser justo para Talu pensar que ele o rejeitou quando foi tudo inventado por Lukenia. Silas diz ter uma ideia que não passa ainda por conhecer Talu.

Miguel diz a Alba, Miro e Duarte que vai tentar um acordo com Jessica e os pais se se provar que Duarte é pai do filho dela. Leti diz a Miro achar que Alba já tratou de fazer com que Duarte se escape àquilo.

Alba despede-se de Leonor a dizer-lhe estar segura que se voltarão a ver em breve quando ela a for visitar à cadeia pela morte de Rita. Leonor olha-a tensa.

Joel olha incomodado para Becas a dizer-lhe para não desistir de Eva, estando segura que ela não vai ficar com Talu por haverem demasiados problemas a separá-los, sendo notório o quanto ele gosta dela.

Becas diz a Miguel que não desistiu mesmo de Joel, apesar de por agora aceitar que não revelem ser mãe e filho. Talu esboça ar irritado por Nadir lhe confirmar que foi Joel quem acabou com ela, dizendo estar cada vez mais convencido que ele e Eva têm alguma coisa.

Silas grava um vídeo onde diz a Talu que nunca soube que era pai dele, estando receptivo para o conhecer se ele assim o quiser. Eva esboça ar inseguro por Mafalda lhe dizer que Talu vai sempre ficar do lado de Lukenia, achando aquela relação fadada ao fracasso.

Eduardo alerta Jessica para as dificuldades que vai ter se decidir ser mãe com aquela idade, avisando-a também que Duarte não vai aceitar casar-se com ela. Jessica insiste com o pai que pode ajudá-lo a provar que foi Vânia quem atropelou o homem. Eduardo recusa, dizendo não querer que ela use aquilo para vingar-se da mãe.

Mafalda esboça ar apreensivo por Gustavo a avisar que Eduardo nunca a vai perdoar se ela decidir usar Jessica para provar a inocência dele de ter atropelado o homem.

Júlia olha desconfiada para Duarte enquanto lhe diz que ele aparenta estar muito descontraído sobre o resultado do teste de ADN que vai ditar se foi ele quem engravidou Jéssica.

Júlia fica desolada por ouvir Zulmira a falar com Joel sobre achar que Ary ficaria melhor com Daniela por ela ser muito mais certinha que ela, ainda para mais agora que Daniela está grávida dele.

Ary olha tenso para Duarte a dizer-lhe que o melhor que ele tem a fazer é deixar Júlia em paz, dizendo que ele foi muito egoísta com ela depois de ela ter largado tudo para ficar com ele. Júlia também confirma a Ary ser melhor acabarem tudo. Ary sai abalado. Júlia também esboça ar muito triste.

Nadir vem à escola dar os parabéns a Daniela pela sua gravidez, dizendo-lhe para marcar uma consulta com ela quando puder para verem se está tudo bem.

Gaspar insiste com Januário para não obrigar Ary a casar com Daniela por ela estar grávida, dizendo que às vezes é melhor as pessoas ficarem separadas, recordando o caso de Lukenia. Januário fica incomodado. Barroso diz a Gaspar e Ivandro ser muito provável que Cassoma tenha tido um cúmplice no roubo a Leonardo por o valor dos seus bens ser muito menor do que o dinheiro que Leonardo entregou. Gaspar diz que vai falar com Manuel sobre essa hipótese.

Talu fica incomodado por Manuel lhe dizer que às vezes gostar de alguém não é suficiente para se ser feliz, dizendo que ele anda sempre cabisbaixo desde que está com Eva. Manuel disfarça a sua tensão por Gaspar perguntar se ele sabe de alguém que possa ter sido cúmplice de Cassoma no roubo a Leonardo.

Weza vinca a Januário não querer a ajuda dele para o casamento de Daniela enquanto ele continuar em segredos com Lukenia, suspeitando que possa estar alguma mulher envolvida no assunto.

Eva, revendo satisfeita o vídeo de Silas, liga para Talu a dizer-lhe que ele vai perceber por que se ausentou. Fica irritada por Talu voltar a falar da ligação dela a Joel, vendo ainda Nadir a entrar no quarto dele, desligando a chamada. Leonor e Becas chegam. Eva diz-lhes que lhe vai explicar por que veio às escondidas para Lisboa.

Mafalda concorda com Miguel que Eva somente vai sofrer se continuar com Talu por causa das guerras constantes com Lukenia. Mafalda diz ao pai haver uma maneira de separá-los.

Eva conta a Leonor e Becas que conseguiu descobrir o pai de Talu, indo mostrar-lhe o vídeo dele quando regressar a Angola, esperando que com isso Talu não fique sempre do lado de Lukenia contra ela. Becas diz a Leonor que Eva ficaria muito melhor com Joel do que com Talu. Leonor concorda com ela.

Mafalda diz a Miguel que se o vídeo de Silas desaparecesse, isso faria com que Eva e Talu terminassem por fim aquele namoro que só traz problemas.

Manuel, a disfarçar a sua tensão, discorda de Gaspar sobre a hipótese de Cassoma ter um cúmplice no roubo a Leonardo, dizendo haver muitas maneiras de esconder dinheiro. Talu anui expectante a Nadir esperar que Eva venha com uma boa explicação para ter ido a Lisboa.

Eduardo discute com Vânia a dizer ir apoiar a gravidez de Jessica se ela quiser ter aquele filho. Fitam-se em despique. Olham expectantes para Miguel a assentir já ter chegado o resultado do exame de ADN a Duarte, confirmando no documento que foi mesmo Duarte quem engravidou Jessica.

Nadir diz a Joel que fez algo que pode significar o fim da sua carreira de médica.

Gaspar diz a Talu que Eva já provou gostar muito dele por ter enfrentado a família para ficarem juntos. Talu olha ansioso para Eva a chegar, perguntando-lhe o que tem ela então para lhe contar.

anuário pergunta a Ary se já decidiu se casa ou não com Daniela. Júlia ouve e fica a seguir expectante a conversa.

Eva conta a Talu ter ido a Lisboa para falar com Silas, tendo conseguido descobrir que afinal ele nunca o rejeitou tal como Lukenia contou, tendo um vídeo para lhe mostrar que comprova isso mesmo. Eva fia aflita por não encontrar o vídeo, ficando Talu já a olhá-la desconfiado.

Ary diz a Januário aceitar casar com Daniela e troca um olhar com Júlia.

Eva explica a Talu que encontrou Silas, o pai dele, e a história de ele o ter rejeitado é falsa, tendo Lukenia escondido a gravidez dele por querer seduzir Gaspar. Talu irrita-se com Eva e acusa-a de estar novamente a atacar a sua mãe.