A Fazenda: Todos ficam intrigados ao saber quem é o pai de Samuel

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) está com Maura e o seu filho Samuel, dizendo estar na hora dela revelar quem é o pai do filho dela. Samuel recusa-se em choque a acreditar que afinal seja Gaspar (Nuno Lopes) o seu pai, saindo disparado. Maura vai atrás dele. Lukenia esboça ar satisfeito a pensar no que aquilo vai provocar. Joel (João Jesus) explica que Gaspar teve supostamente um relacionamento com Maura quando o marido desta estava ausente na guerra, e Samuel será filho dele. Leonor vinca ter a certeza que isso é um engodo de Lukenia.

Samuel olha emocionado para a medalha de guerra do homem que sempre pensou ser o seu pai. Talu (Evandro Gomes) fica atónito por Ary (Isaac Alfaiate) lhe contar que Samuel poderá ser filho de Gaspar e por inerência o novo dono da fazenda. Miguel diz a Eva que se Samuel tem vinte e cinco anos, isso significa que Gaspar o rejeitou antes de conhecer Leonor (Dalila Carmo). Eva diz ao pai que Leonor tem a certeza de que aquela história é mentira.

Miguel pede a Gustavo para ir até Angola investigar essa hipótese de Samuel ser filho de Gaspar, insinuando ter de tomar medidas extremas se tal for verdade. Mena, Ivandro, Ary, Daniela e trabalhadores observam Samuel, assuntando sobre a hipótese dele ser filho de Gaspar. Ivandro diz sombrio que há muitas coisas que eles desconhecem sobre Gaspar, podendo Samuel ser mesmo filho dele. Todos ficam intrigados.

Lukenia explica a Talu que Maura só pôde dizer agora que Samuel era filho de Gaspar por que ele nunca o quis reconhecer, dizendo terem ali uma arma poderosa para combater os Lacerda pela herança de Gaspar. Talu permanece céptico.