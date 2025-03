A Fazenda: Vingança cruel de Alba deixa Nadir em maus lençóis

Em «A Fazenda», Nadir conta a Joel que usou a doença da bipolaridade de Júlia para a fazer desistir da queixa de violação contra Talu. Alba descobriu e tentou forçá-la a adulterar o teste de ADN de Duarte, mas ela não o fez, correndo agora o risco de ser expulsa da Ordem dos Médicos.

Vânia diz irritada a Miguel estar fora de questão Jessica ter aquele filho de Duarte, criticando Eduardo por estar a dar força à filha. Miguel avisa-os que Jessica poderá hipotecar o seu futuro se tiver aquela criança, apesar da decisão ser dela.

Zulmira fica surpresa por Januário lhe dizer que Ary aceitou casar-se com Daniela. Assente contrariada ir tratar com Weza da festa do alembamento. Eva chega muito taciturna e Januário olha-a toldado de remorsos.

Ary diz a Daniela aceitar casar-se com ela, indo esforçar-se para fazê-la feliz a ela e ao filho, não lhe podendo prometer mais nada além daquilo.

Mafalda nega a Eva ter apagado o vídeo de Silas do telemóvel dela.

Becas conta a Miguel ter apagado o vídeo do pai de Talu do telemóvel de Eva, assumindo que ela fica muito melhor com Joel.

Miguel liga para Alba e fica apreensivo por ela o avisar que se Jessica não desistir do bebé de Duarte, mete-o na cadeia com Leonor.

Miro avisa Duarte que não o vai ajudar a safar-se caso Jessica decidia ter o filho, dizendo que foi por ele e Alba o terem protegido tanto que ele arranja tantos problemas.

Júlia conta magoada a Eva que Ary decidiu casar-se com Daniela, e que ele a vê como alguém que só lhe iria trazer desgostos no futuro.

Zulmira olha contrariada para o contributo que Januário quer que ela dê para o alembamento, mas ele vinca ser o valor justo por Ary ter engravidado Daniela antes do casamento. Talu pede com ar sério a Januário para falarem.

Mena avisa Daniela que o casamento com Ary vai acabar depressa por ela não estar grávida e Daniela tenta disfarçar a sua apreensão.

Joel olha preocupado para Ary a contar-lhe que aceitou casar-se com Daniela, por estar a ser ameaçado por Januário e por querer esquecer Júlia. Joel pergunta expectante a Eva se mostrou o vídeo de Silas a Talu.

Talu conta a Januário que Eva afinal não tinha nenhum vídeo de Silas para lhe mostrar, estando cada vez mais magoado, por ela insistir que Lukenia lhe mentiu.

Eva admite a Joel estar a ponderar desistir de Talu por ele ficar sempre do lado da mãe contra ela.

Manuel impõe a Lukenia que lhe conte o que fez a Leonardo, dizendo não querer ser acusado como cúmplice de Cassoma no golpe que lhe fizeram. Lukenia diz-lhe que foi Silas quem tratou do assunto, dizendo que ele não será um problema. Nadir chega e fiz aflita a Manuel terem de falar.

Nadir conta a Manuel que a Ordem dos Médicos recebeu uma denúncia anónima por ela ter revelado a doença de Júlia, sendo aquilo a vingança de Alba por ela não ter cedido à sua chantagem de mudar o teste de ADN de Duarte.

Esmeralda diz a Fausto ter a certeza que Leti não vai desistir da venda do bar por que teria de indemnizá-los, já faltando pouco para tudo aquilo ser deles. Jessica passa para o escritório para falar com Vânia.

Vânia diz furiosa a Duarte que não vai permitir que Jessica tenha um filho dele, criticando-o por ter sido capaz de andar ao mesmo tempo com ela e a filha. Jessica, ouve e fica chocada.

Talu diz a Gaspar que a sua relação com Eva acabou por ela estar sempre a tentar pô-lo contra Lukenia.

Gaspar diz a um nervoso Januário acreditar que Eva não esteja a mentir sobre Lukenia ter escondido a sua gravidez a Silas, indo tirar aquela história a limpo.

Jessica presta declarações ao Inspetor Chaves e indica que ouviu Eduardo a oferecer-se a Vânia para dar-se como culpado do atropelamento para ela não ir presa.

Becas diz a Leonor que Eva está a perder tempo com Talu, por ele estar sempre a desconfiar dela, e insiste que ela ficaria melhor com Joel. Leonor concorda.

Eva diz a Júlia que Talu terá de decidir se acredita nela ou em Lukenia, ou então acabará tudo com ele.

Talu fica expectante por Januário lhe dizer que tanto ele como Weza têm razões para ficarem zangados consigo.

Daniela sorri por Ary lhe prometer ir fazer tudo para dar-lhe uma vida feliz com o filho que vão ter, mas fica aflita por Ary lhe dizer querer ir com ela ao posto, para Nadir ver se está tudo bem com o bebé.

Januário ganha coragem e diz a Talu que é pai dele, dizendo que Eva e Joel estavam a contar a verdade sobre a conversa que ouviram dele com Lukenia.

Eva concorda com Júlia que talvez esteja na hora de elas se irem embora de Angola, visto nunca ir conseguir combater a sombra de Lukenia sobre Talu, e Júlia ter perdido Ary para Daniela.

Ary indica a Daniela ir buscá-la depois do trabalho para irem ver como está o bebé e Daniela fica numa pilha de nervos.

Percorra a galeria e veja mais fotos sobre «A Fazenda».