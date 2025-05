A filha de Rita Pereira é parecida com a mãe ou com o pai? Eis o vídeo que mostra a cara da bebé

A filha de Rita Pereira tem um penteado novo. E é adorável

Depois de meses a manter a identidade da filha mais nova resguardada, Rita Pereira e Guillaume Lalung decidiram partilhar, pela primeira vez, o rosto da pequena Lowê — e os fãs não podiam estar mais encantados.

O momento foi revelado através de um vídeo ternurento, publicado nas redes sociais, onde a bebé surge a brincar com o telemóvel dos pais. Com naturalidade e espontaneidade, Lowê segura o telefone como se estivesse a gravar a sua própria apresentação ao mundo.

Até então, o casal optava sempre por proteger a filha da exposição pública, recorrendo a emojis ou mostrando apenas imagens de costas. Desta vez, decidiram abrir uma exceção — e o vídeo rapidamente se tornou viral entre os seguidores.

Na legenda da publicação, Guillaume escreveu: «Discreta até agora, a Lowê resolveu apresentar-se à sociedade. People, meet my Lowê ❤️».

A reação dos seguidores não se fez esperar. A caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho e muitos ficaram rendidos à beleza da bebé: «Que linda 🥰🥰 que bochechinhas tão boas», «Que lindaaaaaa!!!!!! Esses olhossss😍», «É uma boneca 🫶🏾», «Que linda 😍😍😍😍».

E a grande questão que ficou no ar entre os fãs foi inevitável: Lowê é mais parecida com a mãe ou com o pai? As opiniões dividem-se, mas uma coisa é certa — o encanto é unânime.

Percorra a galeria e veja fotos da atriz e da família.