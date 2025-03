A filha de Rita Pereira tem um penteado novo. E é adorável

Há um segredo que Rita Pereira guarda há 20 anos

Rita Pereira, atriz de 42 anos, tem partilhado momentos muito especiais da sua vida familiar com os seus seguidores nas redes sociais. A atriz, que é mãe de dois filhos – Lonô, de 6 anos, e Lowê, de apenas 4 meses – mostra frequentemente vídeos e fotos adoráveis da sua rotina doméstica.

Este fim de semana, a atriz fez questão de partilhar um momento adorável nas stories de Instagram, mostrando o novo penteado da filha Lowê. A bebé foi "mimada" com lacinhos amarelos na cabeça.

Rita Pereira, que tem uma relação há vários anos com Guillaume Lalung, de 41 anos, o pai dos seus filhos, tem sido uma presença constante nas redes sociais. A atriz partilha não só o seu trabalho, mas também os momentos em família, encantando os seus seguidores com a sua dedicação como mãe e a sua forma de estar na vida familiar.

Com o nascimento de Lowê, a atriz tem demonstrado uma grande felicidade e uma ligação especial com os filhos, partilhando os pequenos momentos do dia a dia que encantam todos que a seguem. Sem dúvida, Rita Pereira tem sido uma fonte de inspiração para muitas mães, partilhando com alegria os momentos mais ternos e divertidos da sua vida familiar.

