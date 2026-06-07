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A Madrasta

«A Madrasta» estreia dia 22 de junho: conheça a história e todas as personagens

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 36min
«A Madrasta» estreia dia 22 de junho: conheça a história e todas as personagens - TVI
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A TVI prepara-se para estrear a sua nova grande aposta de ficção nacional. A Madrastachega aos ecrãs da TVI no próximo dia 22 de junho e promete envolver os espectadores numa narrativa marcada pela emoção, suspense e segredos capazes de mudar vidas.

Produzida pela Plural Entertainment e adaptada pela autora Maria João Mira, a novela centra-se na história de uma mulher que, separada dos filhos, abdica de ser reconhecida como mãe para poder, um dia, voltar a ocupar esse lugar. Entre dramas familiares, dilemas emocionais e revelações inesperadas, “A Madrasta” aborda temas como a identidade, a maternidade e a redenção.

As personagens

Nos papéis principais estão Inês Castel-Branco e Albano Jerónimo, que darão vida a uma trama que promete prender a atenção do público desde o primeiro episódio.

(Percorra a galeria e conheça todas as personagens desta nova aposta da TVI)

A história

Depois de vinte anos numa prisão em Marrocos, condenada injustamente por um crime que não cometeu, Diana Magalhães Neto regressa a Portugal decidida a recuperar os filhos e a provar a sua inocência. O que encontra é devastador: o ex-marido, Pedro, um poderoso empresário fez os filhos acreditarem que a mãe morreu.

Histórias sem pausas?
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Miguel e Beatriz cresceram a venerar a memória de uma mulher fictícia, sem saber que a verdadeira mãe esteve viva — e a sofrer — todo este tempo.
O regresso de Diana abala um pacto de silêncio construído ao longo de duas décadas, envolvendo família, amigos e sócios de Pedro, todos beneficiários da sua ausência. Perseguida, ameaçada e prestes a ser novamente afastada, Diana toma a decisão mais extrema da sua vida: para proteger os filhos que estão também ameaçados, aceita casar-se com Pedro, garantindo assim o seu lugar na família e o acesso diário aos filhos.

É nesse momento que nasce o conflito central da novela. A mãe transforma-se, aos olhos dos próprios filhos, na madrasta indesejada vista como uma intrusa oportunista, fria e manipuladora. Humilhada, rejeitada e constantemente provocada, Diana aceita carregar esse rótulo para poder estar perto deles.

Entre o drama familiar, o suspense e o melodrama emocional, A Madrasta é a história de uma mulher que abdica de ser reconhecida como mãe para poder, um dia, voltar a sê-lo. Um retrato poderoso sobre identidade, maternidade e redenção.

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