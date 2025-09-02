Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Vem aí em «A Madrasta»: Beatriz é atropelada e fica entre a vida e a morte. Tudo sobre o momento mais dramático da novela

Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Rita Pereira surpreende com partilha muito aguardada: «Estava há uns meses à espera»

Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta: Em breve, Pedro e Diana vão beijar-se loucamente. Nós mostramos as imagens em primeira mão

Hoje

Uma das mulheres mais desejadas de Portugal? Tem 47 anos e está deslumbrante

Hoje

Terra Forte- Babi choca Vivi com palavras sobre Luna: «A vida dela foi inútil»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Babi tem ataque de raiva e culpa Vivi desaparecimento de Luna

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Jennifer devastada com a morte de Armando: «O meu patrão não volta»

Terra Forte
Ontem
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte: O abraço emocionante de Rosinha e Dudu: «Não sabes o quanto eu tive medo»

Terra Forte
Ontem
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte: o plano de Caio e Cobra desmorona-se e tudo muda à última hora

Terra Forte
Ontem

A Madrasta: Miguel encurrala Diana e ela quase revela toda a verdade

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Felícia faz ameaça assustadora contra Diana

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Felícia acredita que Diana descobriu o maior segredo da família

A Madrasta
Ontem

Mais Vistos

«Uma guerra física e psicológica»: Rita Patrocínio vive um dos momentos mais intensos da sua vida

Ontem
1

Esta portuguesa é um verdadeiro fenómeno nacional e namora com um dos homens mais cobiçados do mundo

seg, 27 jul
2

Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly estão juntos no amor e não só. Eis o vídeo que está a dar que falar

Festa é Festa
2 set 2025
3

Vem aí em A Madrasta: Diana escapa à morte em momento dramático. Saiba em primeira mão o que vai acontecer

Ontem
4

Foi a pequena Belinha de Doce Fugitiva. Hoje é um fenómeno que conquista milhares nas redes sociais

Ontem
5

Uma das mulheres mais desejadas de Portugal? Tem 47 anos e está deslumbrante

Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Foi a pequena Belinha de Doce Fugitiva. Hoje é um fenómeno que conquista milhares nas redes sociais

Ontem

Terra Forte: Babi tem ataque de raiva e culpa Vivi desaparecimento de Luna

Terra Forte
Ontem

A Madrasta: Miguel encurrala Diana e ela quase revela toda a verdade

A Madrasta
Ontem

Vem aí em A Madrasta: Diana escapa à morte em momento dramático. Saiba em primeira mão o que vai acontecer

Ontem

Vem aí em «A Madrasta»: Diana encontra a camareira que pode provar a sua inocência. E é isto que acontece

qua, 29 jul

Uma das mulheres mais desejadas de Portugal? Tem 47 anos e está deslumbrante

Hoje
FORA DO ECRÃ

Rita Pereira surpreende com partilha muito aguardada: «Estava há uns meses à espera»

Hoje

Uma das mulheres mais desejadas de Portugal? Tem 47 anos e está deslumbrante

Hoje

A beleza é de família! Aos 52 anos, Fernanda Serrano continua a surpreender e os filhos não ficam atrás

Ontem

A banda que marcou uma das novelas mais vistas de sempre está de volta com uma novidade bombástica

Ontem

«Uma guerra física e psicológica»: Rita Patrocínio vive um dos momentos mais intensos da sua vida

Ontem

É assim que o filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão espera pela chegada do irmão: as imagens mais ternurentas de sempre

Ontem
Mais Fora do Ecrã