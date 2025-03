A mãe deste ator da TVI fez o disfarce de carnaval da neta. E é o mais adorável que vai ver

Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio preparam-se para ter o terceiro filho?

Tiago Teotónio Pereira, ator da TVI, é casado com Rita Patrocínio. O casal deu o nó no dia 9 de setembro de 2024. O ator e a designer, conhecida pelo seu talento na criação de vestidos, são pais de duas meninas, Camila, de 2 anos, e Júlia, de 9 meses, que nasceu a 23 de maio.

No passado dia 28 de fevereiro, Rita Patrocínio partilhou com os seus seguidores um momento adorável nas redes sociais, relacionado com o Carnaval. O destaque foi para o disfarce da sua filha mais nova, Júlia, que, com a ajuda de uma pessoa muito especial, ficou simplesmente encantadora. A mãe de Tiago, Mafalda, foi a responsável por criar o disfarce de Carnaval da neta, e o resultado não poderia ser mais fofinho!

Rita Patrocínio partilhou uma foto da pequena Júlia nas suas redes sociais, com o seguinte comentário na legenda:

"Aproveitar enquanto ainda consigo escolher máscara para a Júlia… e lhe meter fitas na cabeça sem ela refilar. Um caracol homemade, sustentável, barato e fácil de fazer. Obrigada à avó Mafalda pela concretização."

A referência ao "caracol homemade" fez os fãs derreterem-se de ternura, enquanto destacaram a simplicidade e criatividade do disfarce, que, além de ser adorável, é sustentável e económico.

Nos comentários, os seguidores ficaram encantados com o disfarce e com a fofura de Júlia:

"Ela a gatinhar com este fato é a melhor coisa que vamos ver neste Carnaval" e "Muito original, e está muito fofa".

Sem dúvida, um momento de Carnaval que conquistou o coração de todos, mostrando a união e o carinho da família. Mafalda, a avó, revelou o seu talento ao criar um disfarce único, com fitas coloridas na cabeça da neta, transformando-a numa verdadeira "princesa caracol". O carinho da avó e a cumplicidade da família brilharam através deste gesto simples, mas cheio de amor.

