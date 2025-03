«A mais linda»: reparou nas costas deste vestido na Gala TVI?

«Amo estas fotos!», «Amo», «YAASSS», «Inserir Emoji babar» – foram alguns dos comentários que se podem ler na partilha de Inês Aguiar no Instagram.

As imagens em questão mostram a atriz vestida e pronta para a Gala do 32.º aniversário da TVI, que decorreu no Casino Estoril, no passado dia 22 de fevereiro.

Inês Aguiar arrasou na escolha do visual. Em tons de castanho, o vestido de mangas compridas e com gola adaptava-se na perfeição à estação do ano em que nos encontramos: inverno. Embora o look aparentasse ser simples e discreto, o detalhe que realmente surpreendeu foram as costas abertas, complementadas por uma faixa adornada com botões na parte de trás.

Estas costas abertas tornaram-se a verdadeira estrela do look, conferindo-lhe um toque inesperado de sofisticação e sensualidade.

Veja as fotos na galeria que preparámos para si.