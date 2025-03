A mensagem emocionante do filho do ator Pedro Lima: «Deve ser difícil, sentir em nós o peso do mundo»

No passado Dia do Pai, João Francisco Lima, filho do falecido ator Pedro Lima, partilhou uma mensagem emocionante nas suas redes sociais, dedicada a todos os pais, mas especialmente àqueles que estão a passar por momentos difíceis. Acompanhada de um vídeo, a publicação tocou profundamente os seus seguidores, que reagiram com carinho e admiração.

No vídeo, João Francisco escreveu: "Desconheço o que é ser pai. Consigo apenas imaginar, à luz do que sonho ser um dia, e do que vi e vivi de perto através do meu pai." O jovem refletiu sobre o papel do pai, descrevendo-o como alguém que "sente o peso do mundo, que é nada mais nada menos do que o desejo de cada pai para os seus filhos, o mundo."

João Francisco continuou a mensagem com um abraço simbólico para todos os pais, especialmente aqueles que se questionam sobre o seu papel e a sua capacidade de ser o melhor para os filhos: "Deixo este abraço. De carinho e segurança para todos os pais. Para que saibam que, se estão a fazer o melhor que sabem e podem, é suficiente. Vocês são o suficiente."

Emocionado, ele também destacou o amor que os filhos têm pelos pais, e não pela figura do super-herói ou do bem-sucedido, mas pela pessoa que está lá, que brinca, que dá atenção e que deseja apenas o bem-estar e felicidade dos filhos. "Nós filhos amamos os nossos pais. Não o super-homem, nem o bem-sucedido. Aquele que nos dá atenção, que brinca connosco, que não espera nada que não a nossa melhor versão, e que não deseja outra coisa que o nosso bem-estar e felicidade."

João Francisco também partilhou a sua dor pela ausência do pai, Pedro Lima, que faleceu tragicamente em 2020. A falta da "referência masculina, do companheiro, da palhaçada e do toque simultaneamente bruto e ternorento" foi um ponto de reflexão na sua mensagem. Ele deixou um segundo abraço para aqueles cujos corações estão mais pesados devido à ausência de um pai.

Os seguidores não ficaram indiferentes e reagiram com elogios e carinho. Comentários como "Você é muito maravilhoso. Beijinho carinhoso, querido", "Já te disse vezes suficientes que és incrível?", e "Maravilhoso! Mensagem linda, muito incrível", foram apenas alguns dos muitos que encheram a publicação de amor e admiração.

De recordar que, dia 20 de junho de 2025, faz cinco anos que Pedro Lima faleceu. O ator português tinha 49 anos. Uma morte que chocou Portugal e que continua a deixar muitas saudades.

O ator tinha quatro filhos em comum com a ceramista Anna Westerlund: Ema, Mia, Max e Clara. De um anterior relacionamento com Patrícia Piloto, Pedro Lima era ainda pai de João Francisco.

