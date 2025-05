A namorada de Joel de «A Fazenda» é uma cara bem conhecida

Na ficção, João Jesus dá vida a Joel, um dos personagens mais carismáticos da série «A Fazenda», exibida na TVI. Mas, fora do ecrã, o ator partilha a vida com alguém que também faz parte do universo da televisão portuguesa — Soraia Sousa, uma atriz cada vez mais presente no pequeno ecrã e que, actualmente, interpreta Andreia, irmã de Alex (Rodrigo Tomás), na mesma novela.

O casal, que namora na vida real, tem conquistado os espectadores com o seu talento individual e o apoio mútuo que demonstram fora das câmaras.

Joel, a personagem de João Jesus, é um jovem português que trabalha como guia turístico no “Palanca Lodge”, em Angola, mas cuja verdadeira paixão é ser investigador privado. Abandonado em bebé, foi criado por uma missionária portuguesa e cresceu a sonhar em resolver mistérios, inspirado por séries policiais como CSI. Determinado e bem-humorado, Joel envolve-se na história de Eva, herdeira da fazenda “Moringa”, por quem desenvolve sentimentos, apesar de ela estar comprometida com o seu amigo Talu.

Já Soraia Sousa, enquanto Andreia, marca presença em momentos-chave da narrativa, aprofundando o enredo com a sua interpretação segura e emotiva. O seu papel como irmã de Alex tem vindo a ganhar destaque, consolidando ainda mais o seu percurso como atriz.

Percorra a galeria e veja fotos dos atores.