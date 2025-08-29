«A noiva perfeita»: atriz mostra-se em vestido branco e gera reações nas redes sociais

«A noiva perfeita»: atriz mostra-se em vestido branco e gera reações nas redes sociais - TVI
Raquel Tillo está a aproveitar o verão da melhor forma e partilhou com os seguidores alguns momentos das férias com os amigos, que rapidamente chamaram a atenção. A atriz publicou várias imagens no Instagram, acompanhadas pela legenda: «Lazy beach days + late warm nights = perfect friends vacation🪼🌞» (em português: Dias preguiçosos na praia + noites quentes = férias perfeitas com amigos), descrevendo dias descontraídos na praia e noites quentes de convívio e boa companhia.

Entre as várias fotos, houve uma em particular que chamou a atenção. Raquel aparece com um longo vestido branco, que levou um dos seguidores a escrever: «The most perfect bride» ou, em português, “a noiva perfeita”.

As férias não foram apenas sinónimo de descanso, mas também de partilha de momentos especiais com pessoas próximas. Numa das imagens, a atriz de 31 anos, aparece à mesa num jantar animado ao lado da namorada, Inês Marques Lucas, 30 anos, e de um grupo de amigas, entre as quais se inclui a amiga e atriz Inês Aires Pereira, de 36 anos. A boa disposição foi uma constante, como se percebe pelas fotografias.

Embora a legenda não tenha dado pistas sobre celebrações especiais, os comentários dos seguidores rapidamente transformaram o registo de verão numa ocasião que poderia facilmente ser confundida com uma festa de noivado. O vestido branco, associado à frase deixada nos comentários, ajudou a alimentar essa suspeita.

Veja a publicação original, em baixo. 

A publicação de Raquel Tillo acabou por ser não apenas uma janela para os dias de férias, mas também um retrato das férias com amigos e da felicidade partilhada em pequenos momentos. E, mesmo sem qualquer anúncio oficial, a foto de “noiva perfeita” conquistou a atenção e os elogios de quem segue a atriz nas redes sociais.

Recordamos que em entrevista no «Goucha», a atriz falou da família e da perda do pai quando era muito jovem.

Veja as fotos, na galeria em cimaVeja as fotos, na galeria em cima

