As novas fotos de Pedro Teixeira estão a dar que falar. Eis o motivo

Pedro Teixeira voltou a incendiar as redes sociais com a sua mais recente partilha no Instagram. O ator e apresentador, de 44 anos, publicou um carrossel de fotografias onde surge descontraído numa piscina, apenas de calções de banho, a aproveitar o calor do início de junho. Na legenda, escreveu com humor: «Uma tarde inteira a tostar».

Mas mais do que a descontração, o que chamou a atenção dos seguidores foi mesmo a excelente forma física do ator. Aos 44 anos, Pedro Teixeira exibe um corpo tonificado e invejável, que deixou os fãs a suspirar na caixa de comentários.

«Uau 😍 És tão bonito», comentou uma seguidora encantada.

Outro internauta não resistiu: «Agora aguenta coração ❤️ ai Teixeira 🔥». «Maravilha 😍», resumiu ainda outro fã.

A publicação já soma perto de 7 mil gostos e confirma que o ator continua a ser um dos galãs mais admirados da televisão portuguesa.

Recorde-se que Pedro Teixeira é atualmente o carismático apresentador do programa “Star Park”, da TVI, e dá vida a Tomé na novela “Festa é Festa” ”, duas produções de grande sucesso no horário nobre do canal de Queluz de Baixo.

Além do talento como ator e apresentador, Pedro continua a destacar-se pela boa forma e simpatia que tanto cativam o público português — e estas novas fotos não deixaram margem para dúvidas: Pedro Teixeira está melhor do que nunca!