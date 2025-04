A Páscoa de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão foi incrível. E, há imagens

Kelly Bailey partilha foto hilariante do filho bebé

Kelly Bailey partilhou com os seguidores alguns registos especiais do domingo de Páscoa, mostrando um lado mais íntimo e caloroso da sua vida familiar. Ao lado do noivo, Lourenço Ortigão, e do filho, Vicente Blue, a atriz viveu um dia cheio de ternura e união, rodeada pela família.

Nas imagens publicadas, é possível ver uma mesa longa e cuidadosamente preparada para o almoço pascal, um verdadeiro retrato de convívio e tradição. Em clima de harmonia, a atriz mostrou também momentos enternecedores: Vicente Blue junto à lareira e Lourenço Ortigão a brincar com o filho, numa imagem que revela o lado mais cúmplice e descontraído do ator enquanto pai.

A celebração em família foi ainda assinalada com uma fotografia onde se vê o grupo reunido, num ambiente acolhedor e descontraído, como pede a ocasião.

Percorra a galeria e veja as fotos em questão.

Recorde-se que Vicente Blue, de um ano de idade, é o primeiro filho de Lourenço Ortigão e de Kelly Bailey. O casal está noivo. O ator pediu a sua amada em casamento, quando estiveram de férias no México (pela passagem de ano): em plena praia, o ator ajoelhou-se na areia e, na presença do filho Vicente Blue, pediu Kelly em casamento.