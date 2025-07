A pouco mais de uma hora de Lisboa, eis o lugar secreto de Margarida Corceiro com companhia especial

Margarida Corceiro está a desfrutar de férias na Comporta , acompanhada pelos seus melhores amigos.

A atriz partilhou imagens num cenário paradisíaco , com floresta, piscina, carrinho de golfe e momentos de descontração.

Férias de sonho: Os fãs encheram as redes sociais de elogios.

A atriz e modelo Margarida Corceiro, que dá vida à personagem Eva na novela “A Fazenda”, está a aproveitar uns dias de descanso na Comporta, um dos destinos de eleição para celebridades nacionais e internacionais.

A atriz partilhou com os seus seguidores no Instagram várias imagens das férias, onde surge acompanhada por dois amigos muito próximos: o designer de moda Gonçalo Peixoto e a cantora April Ivy. Também a sua inseparável cadela marca presença nestes dias de lazer.

Estão instalados numa casa com um cenário verdadeiramente idílico, rodeada de floresta, com piscina, carrinho de golfe e, claro, vinho e boa disposição. Margarida Corceiro tem-se mostrado visivelmente feliz, irradiando alegria por estar rodeada de pessoas que lhe são queridas.

“🌸”, escreveu a atriz numa das publicações que já soma milhares de gostos e centenas de comentários elogiosos, como “Lindaaa😍”, “Perfeita” e “Incrível”.

Os seguidores não ficaram indiferentes ao ambiente descontraído e ao espírito de amizade partilhado por Margarida, que continua a conquistar o público, tanto pela sua presença nas novelas, como pelo seu estilo de vida inspirador.

A Comporta volta, assim, a afirmar-se como destino de eleição para figuras públicas portuguesas, especialmente durante os meses de verão.

