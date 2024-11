A poucos dias de ser mãe, Rita Pereira brilha em sessão fotográfica num lugar especial

Rita Pereira, a poucos dias de dar à luz a sua filha, tem aproveitado os últimos momentos de gestação para descansar, desfrutar do sol de novembro e fazer sessões fotográficas, para eternizar 'este estado de graça'.

De recordar que a atriz de 42 anos, está grávida do segundo filho. A atriz é mãe de Lonô, de 5 anos, fruto da relação com Guillaume Lalung.

No passado dia 10 de novembro, a futura mamã partilhou com os seguidores de Instagram uma sessão fotográfica, na sua praia preferida: praia da Bafureira, no Concelho de Cascais. As fotos estão deslumbrantes e mereceram muitos elogios: «Deusa», «P E R F E I T A (s)», «M A R A V I L H O S A». Na partilha, pode-se ler: «Eu, ela, a minha praia preferida e a arte do @deyvismalta».

Percorra a galeria que preparamos para si e testemunhe as fotos incríveis da atriz, a poucos dias de ter a bebé nos braços. Aproveite e veja, também, a partilha completa, aqui:

