A Protegida: Clarice finge que desmaia e este foi o motivo

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) entra na sala de moagem e diz que desde que o pai morreu, que nunca mais conseguiu entrar ali. José Diogo (Pedro Sousa) sugere que Mariana se foque nas coisas boas e recordam momentos passados ali. José Diogo dá a mão a Mariana e encoraja-a a entrar no espaço. Mariana consegue finalmente entrar ali e emociona-se.

Mariana está feliz por ter conseguido enfrentar alguns fantasmas e só poderia fazê-lo com José Diogo, pois apesar de tudo, sente-se muito segura com ele. Mariana tenta perceber onde estavam as cartas e José Diogo diz que o importante é ela saber que ele nunca a quis abandonar. Mariana diz a José Diogo para a acompanhar e ele fica intrigado.

Mariana entra em casa com José Diogo e pergunta por Laura. Esta ouve a voz da filha e aparece. Mariana diz que precisa de falar com a mãe e as duas vão para a cozinha. José Diogo diz que Mariana leu as cartas e deve querer falar com a mãe sobre isso. Benedita concorda que há coisas que têm de ser faladas, mesmo que passem muitos anos.

Mariana confronta a mãe por ter escondido as cartas que José Diogo lhe enviava. Laura diz que o fez para a proteger, mas Mariana não entende porquê e lembra que José Diogo não teve culpa de nada. Laura continua a achar que ele é o culpado da morte de Carlos.

Mariana chama-a à razão e diz que parece louca. Laura dá um estalo a Mariana e insiste que foi por causa de José Diogo que Carlos morreu.

Jorge pergunta a José Diogo o que se passa e ele confessa pela primeira vez que estava mais alguém no palacete no dia da explosão.

José Diogo vai embora perturbado e Virgílio pergunta o que se passou com ele. Jorge disfarça e diz que só ficou perturbado com a discussão de Mariana e Laura.

Mariana continua enervada, mas tenta não se exaltar para não enervar mais a mãe. Mariana continua a tentar explicar à mãe que a explosão foi um acidente e Carlos salvaria qualquer pessoa que estivesse em casa. Laura diz que foi José Diogo que ele salvou e foi por causa dele que morreu. Mariana desiste da conversa.

Mariana tenta acalmar-se depois da discussão. Virgílio mostra-se preocupado com ela e Mariana pede-lhe para lhe enviar o máximo de informação que conseguir sobre a fábrica, pois quer inteirar-se dos negócios. Virgílio diz que vai enviar-lhe tudo já amanhã, mas no fundo fica furioso com aquele pedido.

José Diogo está a tomar o pequeno-almoço, mas sem grande apetite. Pensa em tudo o que se tem passado e diz a Clarice que vai contar toda a verdade a Mariana. Clarice diz-lhe que não vai ganhar nada com isso e só vai arranjar mais confusões, mas José Diogo não se sente bem por ter mentido a Mariana e por haver tanta gente à volta dela a mentir-lhe.

Mariana já contou a Hector que vai ficar por Vale do Rio, pois acha que a mãe não está em condições de gerir a fábrica e não quer sobrecarregar a avó. Hector fica muito feliz com a novidade e volta a pressionar Mariana para aceitar sociedade e abrirem o Flores de papel ali.

Clarice liga a Jorge e diz-lhe que José Diogo quer contar toda a verdade a Mariana. Jorge pergunta a Clarice se Mónica está a trabalhar e parece ter um plano.

Mónica arranja-se para ir trabalhar, quando Clarice entra no quarto e finge que se sente mal. Clarice pede a Mónica para não ir trabalhar e finge que desmaia.

Laura continua enervada com a história das cartas. Acha que "Rodrigo" não tinha nada de se meter e que não devia ter sido escolhido, uma vez que é amigo de José Diogo. Benedita acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que Laura não esteve bem ao esconder as cartas. Laura sente-se traída por Benedita ter mexido nas suas coisas. Jorge acha melhor sair e não se meter.

Nuno está de volta de faturas e contas do ginásio. Faz contas e mais contas e não percebe como vai dar a volta à situação. Gina chega a casa a reclamar do preço da carne. Nuno diz-lhe que a situação não está fácil e não sabe como vão chegar até ao final do mês. Gina tenta dar-lhe força.

Gonçalo está junto ao prédio de Duarte, quando o vê chegar com Vitória. Gonçalo não consegue deixar de se sentir culpado pelo que fez e acha que é cobarde por não conseguir falar com Duarte. Vitória volta a sair do prédio, agora sozinha, e Gonçalo olha para ela interessado.

Jorge pede a Hector para o ajudar a ficar a sós com Mariana, sem Bruno estar presente, pois tem questões pessoais para resolver com ela, relacionadas com a mãe. Hector parece um bocado reticente e Jorge pergunta-lhe se há algo que o esteja a incomodar. Jorge desconfia que Virgílio já tenha corroído Hector.

Mariana analisa os documentos da fábrica que Virgílio lhe enviou e vai tirando notas. Mariana fica agradada com o projeto de apoio a pequenos produtores.

Virgílio está a lavar uns pinceis quando recebe uma chamada de Mariana. Ele não gosta de ser interrompido, mas atende de forma muito simpática e responde às questões de Mariana sobre o programa de apoio a pequenos produtores. Virgílio finge-se sempre muito simpático, mas quando desliga, critica Mariana por não achar que o dinheiro é a coisa mais importante do mundo e pede à Hacker para fazer um levantamento de todos os bens das Vilalobos.

Jorge vai ter com Mariana e diz estar muito preocupado com Laura, pois ficou muito nervosa depois da discussão com Mariana e tem medo que volte a tentar matar-se. Mariana percebe que o assunto é sério e não fazia ideia que a mãe já tinha tentando matar-se. Mariana não para de se surpreender com os segredos à volta da sua família, mas aceita ir falar com a mãe para a acalmar.

Um dos sacos de Vitória rasga-se e Gonçalo aproveita para a ajudar e meter conversa. Gonçalo diz que já a tinha visto antes com o filho e pergunta o que aconteceu. Vitória conta que o filho foi atacado numa discoteca e só deseja que essa pessoa morra. Gonçalo fica destruído.

Mariana dirige-se ao seu jipe e fica chateada ao ver um pneu em baixo.

Jorge diz-lhe que podem ir no seu carro, mas Mariana fica hesitante. Jorge conduz e filma-se a ele e Mariana, sem que ela se aperceba disso. Mariana faz perguntas sobre a tentativa de suicídio de Laura e Jorge conta-lhe como tudo se passou. Mariana tem dificuldade em digerir aquilo.

José Diogo recebe o vídeo que Jorge gravou dele com Mariana dentro do carro e Clarice dá a entender que Jorge pode fazer algum disparate, se José Diogo continuar a insistir em contar a verdade a Mariana. José Diogo fica incrédulo com o que os pais estão a fazer. Clarice afirma que só está a proteger a sua família.

Jorge recebe uma mensagem de "César" e pede a Mariana para ler, para não se distrair da estrada. Mariana lê a mensagem e diz que está tudo tranquilo. Jorge sorri triunfante.

José Diogo fica chocado com a chantagem de Clarice e percebe que a mãe não mudou. Clarice diz que só está a proteger a sua família e está farta de ter uma vida medíocre. José Diogo diz que a mãe não presta. Gonçalo vinha a entrar nesse momento e pergunta ao irmão porque está a falar assim com a mãe. José Diogo diz que os pais são uns mentirosos.

Gonçalo tenta perceber por que motivo José Diogo disse que os pais eram mentirosos. Clarice fica aflita, mas tenta disfarçar e afirma que só quer o bem da família. José Diogo diz que nunca devia ter voltado para casa. Clarice explica que JD quis ditar as regras lá em casa, mas quem sabe o que é melhor para eles, ainda é ela e o pai deles.

Mariana pede a Jorge para parar o carro. Revela que falou com Laura e ela está bem. Jorge diz que isso não invalida que tenha discutido com Benedita e que esteja fragilizada. Jorge aconselha Mariana a perguntar à mãe o que aconteceu quando o pai morreu. Mariana insiste em sair do carro e Jorge faz-lhe a vontade, deixando-a na beira da estrada.

Mariana chega a casa e pergunta a Benedita se discutiu com Laura. Pergunta ainda se é verdade que tentou suicidar-se quando Carlos morreu. Benedita dá a entender que é verdade e convida Mariana para dar uma volta e falarem com calma sobre esse assunto.

Percorra a galeria e veja mais fotos de «A Protegida».