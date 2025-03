A Protegida: Hector revela vídeo comprometedor e deixa Manuel sem saída

Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) faz conversa com Laura (Alexandra Lencastre) sobre a sugestão de Mariana (Matilde Reymão), em ser ele a representá-la na fábrica. Laura sabe que Mariana sempre gostou muito do tio, muito devido a ele a encobrir quando fugia do palacete com JD (Pedro Sousa). Laura ainda tem dificuldade em falar dele. Virgílio quer saber o que Laura acha da sugestão de Mariana, mas Laura diz que não é uma hipótese.

FLASHBACK Virgílio está inanimado no chão. Virgílio sente-se injustiçado e chora. Mariana ouve-o e tenta consolá-lo. Virgílio disfarça e finge que está assim por causa de Mariana. Ela abraça-o e diz-lhe que gosta muito dele. Quando fica só, Virgílio fica com os olhos raiados de raiva e diz que a odeia, pois ele é que merecia ficar com tudo o que é dela.

JD chega a casa e encontra Jorge (Paulo Pires). Este diz-lhe que Mariana vai voltar para o Douro e JD sente-se culpado. Jorge diz-lhe que não se devia ter despedido sem falar com ele, mas realmente foi muito incompetente.

Jorge foi ter com Clarice ao quarto e beijam-se. Ouvem algo a partir-se e Jorge diz que JD ficou enervado por Mariana ir voltar para o Douro. Jorge pede a Clarice (Fernanda Serrano) para controlar JD, ou ele ainda convence Mariana a ficar. Ambos concordam que o amor não faz muito bem aos neurónios.

Mariana ajuda Margarida com a roupa e conversam sobre a decisão de Mariana em ir embora. Margarida diz que vai ter saudades dela e sente que Paz está a fazer o mesmo, ao tentar ser feliz noutro sítio. Margarida não consegue evitar chorar.

Mariana ajuda Paz a fazer a mala para Edimburgo e pergunta-lhe se tem a certeza de que quer ir embora. Paz não queria deixar a mãe sozinha, mas não é feliz naquela escola. Mariana revê-se um pouco naquela história e incentiva Paz a fugir.

JD dá uma aula de karaté a Leandro, que está desconcentrado. Leandro diz que a sua melhor amiga se vai embora e JD diz que a melhor amiga dele também vai. Abraçam-se os dois.

Hector foi ter com Laura à fábrica e teme que a urgência toda se deva ao negócio ilegal de café, mas afinal é porque Mariana quer voltar para o Douro. Laura pede a Hector para fazer os possíveis para que Mariana volte a sentir-se segura ali e se puder fazer com que volte a acreditar no amor, seria perfeito. Hector tem todo o gosto em ajudar Laura.

Mariana deita-se na cama que era de JD e agarra-se à almofada dele, como se assim estivesse mais perto dele. Depois percebe o que está a fazer e atira a almofada para longe.

JD prepara a roupa para o combate e Mónica mostra-lhe a roupa que vai levar à entrevista. JD avisa a irmã que Hector não lhe parece de confiança e pede-lhe para ter cuidado.

Mariana vai ver o caderno dela e JD, quando Hector aparece e lhe oferece um cartão de acesso à casa cipreste e alecrim. Hector já soube que Mariana vai embora de Vale do Rio e gostava que desfrutasse de uns dias no turismo rural, até porque não tem sido fácil entrar no seu quarto. Mariana agradece a gentileza e aceita.

Gonçalo ajuda JD a preparar-se para a luta, mas nem consegue olhar para ele, só de imaginar o que que se vai passar ali. Gonçalo lembra o irmão do quão perigoso aquilo pode ser, mas JD afirma que sabe o que está a fazer e Gonçalo também não o vai dissuadir.

JD está pronto para começar o combate. Gonçalo (João Bettencourt) repara que o adversário é maior do que JD, mas ele já sabia disso. O envelope com o dinheiro é volumoso e faz valer a pena aquele esforço. Gonçalo está com medo. JD leva alguns golpes, mas recompõe-se. Gonçalo olha o irmão com orgulho e medo.

Mariana diz que não consegue estar no seu quarto e Benedita concorda que uns dias no turismo rural lhe vão fazer bem. Mariana tem pena de ir embora e deixar a avó, mas sabe que é o melhor para todos. Benedita acha que se "Rodrigo" continuasse como seu guarda-costas, Mariana não teria decidido ir embora. Mariana diz que ele fez a sua escolha, tentando disfarçar o quanto isso a deixa triste.

Gonçalo cuida dos ferimentos do irmão. JD pergunta-lhe se contou o dinheiro e Gonçalo diz que dá para pagar uma parte da dívida. JD pede ao irmão para levar o dinheiro e dizer-lhes para não voltarem a aproximar-se de Mónica. Gonçalo ficou impressionado com a luta do irmão e diz que nunca o tinha visto assim.

Benedita prepara o pequeno-almoço, quando Irene aparece com a sua mala de viagem e diz que vai embora. Irene acha que ela ficou chateada com alguma coisa e pede-lhe desculpa. Irene diz que não ficou chateada com nada e gostou muito de estar ali, mas com Mariana no turismo rural, não faz muito sentido continuar ali. Benedita vai atrás de Irene e pede-lhe para ficar. Irene acha que não há nenhum motivo para ficar, mas Benedita preferia que ela fosse só quando Mariana for e garante-lhe que ali está em família. Irene lá aceita ficar.

Hector dá algum dinheiro a Manuel e pede-lhe para sair dali uns dias, pois Mariana vai ser hóspede. Manuel diz que não tem nada a ver com isso e não vai fazer nada que não queira. Hector mostra-lhe um vídeo que o faz mudar de ideias. Manuel vê-se obrigado a aceitar a proposta de Hector. Apanha o dinheiro e vai embora. Hector filma Manuel e Sofia no final do assalto a uma loja e depois dá-lhes boleia.

Mariana está pronta para ir para o turismo rural e encontra a família reunida para se despedir dela. Mariana lembra que ainda não vai embora de vez, mas todos sabem que está para breve e fazem questão de se despedir. Jorge vai para abraçar Mariana, mas ela ignora-o. Jorge vai atrás de Mariana para se despedir, mas quando estão só os dois, deixa cair a máscara e diz-lhe tudo o que realmente pensa. Mariana não fica surpreendida, nem intimidada e responde-lhe na mesma moeda. Mariana promete fazer tudo para afastar Jorge de Laura e dos seus bens.

Hector conta a Anita que Manuel pediu uns dias. Mónica chega e diz que vem para a entrevista de emprego. Hector percebe que é a amiga de Mariana e encaminha-a para o seu escritório. Hector gosta imediatamente de Mónica. Hector está a mostrar o turismo rural a Mónica quando Mariana chega com o seu novo guarda-costas.

Mónica fica feliz por ver Mariana e diz-lhe que conseguiu o emprego. Mariana pergunta por JD e Mónica diz-lhe que está feliz. Mariana engole em seco e diz que fica feliz por ele estar bem. Mónica chega a casa a cantarolar e diz que conseguiu o emprego. Mónica conta a JD que Mariana está a morar no turismo rural e quando saiu de lá, Hector ia levá-la para o quarto. JD fica entre o choque e a raiva.

Rui tenta falar com Margarida, pois sente que ela anda a fugir dele. Margarida afirma que o facto de querer levar a filha para longe, não ajuda. Rui acredita que Paz será mais feliz na Escócia, mas Margarida não quer ir, só que também não quer ficar longe da filha.

Manuel despede-se de Sofia e conta-lhe que vai ficar uns dias fora, porque Mariana vai estar por ali. Manuel pede a Sofia para ir ter com ele, mas ela diz que não sabe se consegue. Manuel diz que é uma ordem e conta-lhe que Hector os filmou no dia do assalto e pode denunciá-los. Sofia fica em choque.

Sofia está a trabalhar, quando Hector aparece e lhe diz que tem um trabalho para ela. Hector percebe que ela está chateada e desconfia que Manuel lhe tenha falado do vídeo. Hector confirma que tem o vídeo, mas não o vai usar, desde que Sofia e Manuel andem na linha. Hector pede a Sofia para se tornar a melhor amiga de Mariana e ouvir todas a suas confissões e lamúrias.

Sofia está com Mariana e conversam sobre o que se tem passado. Mariana contou-lhe do ataque que sofreu em casa e por isso se sente melhor ali e que acha irónico que agora seja Sofia a dar-lhe a mão. Esta diz que está ali sempre que ela precisar. Mariana queria esquecer os últimos tempos e desligar o botão de alerta.

Sofia diz a Hector que já sabe o que ele pode fazer para cair nas boas graças de Mariana. Hector sorri-lhe satisfeito. Laura fala com alguém ao telemóvel e diz que não está preparada para voltar a ficar longe de Mariana. Jorge aparece e pergunta-lhe com quem é que estava a falar. Laura fica tensa.