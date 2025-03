A Protegida: Hector seduz Mariana com dia romântico

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) está pronta para ir para o turismo rural e encontra a família reunida para se despedir dela. Mariana lembra que ainda não vai embora de vez, mas todos sabem que está para breve e fazem questão de se despedir. Jorge (Paulo Pires) vai para abraçar Mariana, mas ela ignora-o.

Jorge vai atrás de Mariana para se despedir, mas quando estão só os dois, deixa cair a máscara e diz-lhe tudo o que realmente pensa. Mariana não fica surpreendida, nem intimidada e responde-lhe na mesma moeda. Mariana promete fazer tudo para afastar Jorge de Laura (Alexandra Lencastre) e dos seus bens.

Hector (Christian Escuredo) conta a Anita que Manuel (Duarte Gomes) pediu uns dias. Mónica (Catarina Nifo) chega e diz que vem para a entrevista de emprego. Hector percebe que é a amiga de Mariana e encaminha-a para o seu escritório. Hector gosta imediatamente de Mónica. Hector está a mostrar o turismo rural a Mónica quando Mariana chega com o seu novo guarda-costas.

Mónica fica feliz por ver Mariana e diz-lhe que conseguiu o emprego. Mariana pergunta por JD (Pedro Sousa) e Mónica diz-lhe que está feliz. Mariana engole em seco e diz que fica feliz por ele estar bem. Mónica chega a casa a cantarolar e diz que conseguiu o emprego. Mónica conta a JD que Mariana está a morar no turismo rural e quando saiu de lá, Hector ia levá-la para o quarto. JD fica entre o choque e a raiva.

Rui (Daniel Viana) tenta falar com Margarida (Inês Herédia), pois sente que ela anda a fugir dele. Margarida afirma que o facto de querer levar a filha para longe, não ajuda. Rui acredita que Paz (Aline Neves) será mais feliz na Escócia, mas Margarida não quer ir, só que também não quer ficar longe da filha.

Manuel despede-se de Sofia e conta-lhe que vai ficar uns dias fora, porque Mariana vai estar por ali. Manuel pede a Sofia para ir ter com ele, mas ela diz que não sabe se consegue. Manuel diz que é uma ordem e conta-lhe que Hector os filmou no dia do assalto e pode denunciá-los. Sofia fica em choque. Sofia está a trabalhar, quando Hector aparece e lhe diz que tem um trabalho para ela.

Hector percebe que ela está chateada e desconfia que Manuel lhe tenha falado do vídeo. Hector confirma que tem o vídeo, mas não o vai usar, desde que Sofia e Manuel andem na linha. Hector pede a Sofia para se tornar a melhor amiga de Mariana e ouvir todas a suas confissões e lamúrias.

Sofia está com Mariana e conversam sobre o que se tem passado. Mariana contou-lhe do ataque que sofreu em casa e por isso se sente melhor ali e que acha irónico que agora seja Sofia a dar-lhe a mão. Esta diz que está ali sempre que ela precisar. Mariana queria esquecer os últimos tempos e desligar o botão de alerta.

Sofia diz a Hector que já sabe o que ele pode fazer para cair nas boas graças de Mariana. Hector sorri-lhe satisfeito.

Laura fala com alguém ao telemóvel e diz que não está preparada para voltar a ficar longe de Mariana. Jorge aparece e pergunta-lhe com quem é que estava a falar. Laura fica tensa. Mariana sai do quarto pronta para passar o dia na piscina. Hector pergunta-lhe se descansou e ela confessa que até adormeceu. Hector revela que tem uma surpresa para Mariana e sugere que mude de roupa, pois é capaz de ter frio.

Paz e Leandro estão a acabar o trabalho sobre a fábrica de café. Paz mostra a Leandro um vídeo sobre as desigualdades de género e ele fica chocado com o que vê. Leandro diz estar orgulhoso do trabalho e confessa que vai ter muitas saudades de Paz.

Maria fala sobre as condições em que trabalha. Diz que ela e as filhas passam o dia a apanhar café e que o marido é que o vende e fica com o dinheiro. Maria quer ter os mesmos direitos que o marido e não quer ter de lhe pedir o dinheiro que também é dela.

Hector estaciona o carro num descampado e tira uma cesta de picnic da bagageira. Mariana percebe que vão fazer um picnic e fica entusiasmada e mais ainda quando vê o balão de ar quente. Eles entram no balão e preparam-se para a descolagem. O balão sobrevoa as belas paisagens do Alentejo. Mariana está deslumbrada com tudo.

Hector filma a paisagem, Mariana e os dois juntos. Nota-se que há alguma cumplicidade entre eles. Mariana e Hector regressam do passeio de balão. Mariana agradece a Hector. Ele sugere trazerem o Flores de papel para Vale do Rio e oferece sociedade a Mariana. Ela fala na questão da segurança, mas Hector promete protegê-la e diz-lhe que pode viver no turismo rural.

Anita apresenta Sofia a Mónica e dá indicações a Mónica do que deve fazer. Anita põe Mónica a par do trabalho e parecem gostar uma da outra. Hector gosta de ver que Mónica está a cumprir com os horários e acha piada à sua forma de ser. Afastam-se um do outro e olham para trás, mas cada um na sua vez, não percebendo que o outro também olhou.

Mariana janta com Hector e Anita e elogia a comida. Anita pergunta o que fizeram à tarde e Mariana conta que foram andar de balão. Hector diz que gosta de estar no Alentejo e propôs a Mariana abrirem o restaurante dela ali. Anita gosta daquelas novidades. Sofia pede a Mónica para servir uma taça de gelado e se puder levá-lo à mesa de Mariana e Hector.

Mónica percebe que vão dividir o gelado e Sofia diz que se Mariana deixasse, Hector até lho dava à boca. Mónica fica com ciúmes por Mariana ter Hector e José Diogo interessados nela.

José Diogo acabou de lutar e ganhou novamente o combate. Entrega o envelope com dinheiro a Gonçalo e diz-lhe que sabe o que fazer. Gonçalo achou que José Diogo ia parar com os combates e alerta para o facto de o dinheiro fácil poder viciar. Gonçalo vai entregar o dinheiro ao chefe do grupo a quem Mónica deve dinheiro e ele fica surpreendido por estarem a cumprir com os pagamentos. O chefe gostava de saber de onde vem o dinheiro e convida Gonçalo para trabalhar para ele, a fazer cobranças difíceis.

Mariana agradece a Hector por tudo e vai dormir. Hector quer acompanhá-la ao quarto, mas Mariana diz que não é preciso. Mónica aparece e pergunta a Hector se podem falar sobre o seu contrato de trabalho. Hector encaminha-a para o seu escritório.

Mónica entra no gabinete de Hector e começa a despir-se. Insinua-se a Hector, mas ele diz que é um homem íntegro e abre a porta a Mónica para que saia. Quando fecha a porta, Hector faz um esforço enorme para não ceder, mas não consegue. Volta a abrir a porta e puxa Mónica para dentro. Agarra-a e beija-a.

Clarice desinfeta os ferimentos de José Diogo e tenta perceber o que se passou. Ele desabafa com a mãe e diz que só tem feito más escolhas. José Diogo confessa que falhou com Mariana, mas Clarice diz-lhe que aquela família não merece a consideração dele. Mónica ouve parte da conversa e fica magoada ao perceber que o sentimento de José Diogo por Mariana, é cada vez maior.

Mónica está deitada ao lado de José Diogo e conta-lhe como correu o seu primeiro dia de trabalho. Mónica diz que gostou muito de Hector e que ele é super charmoso. Mónica diz que ele gosta de Mariana e acha que eles se beijaram. José Diogo sai furioso.

Mariana vai ter com José Diogo e olham-se num misto de mágoa e amor. José Diogo pede-lhe desculpa, mas ela diz que não chega e não percebe porque é que ele se foi embora sem falar com ela.

Ele diz que não conseguiu lidar com o falhanço e ela pergunta-lhe se acha que ela ficou melhor sem ele. Mariana diz que não perdoa José Diogo por tê-la abandonado e acusa-o de já não ser a primeira vez. José Diogo fica magoado. Mariana diz que ele é muito eficiente a abandoná-la quando mais precisa dele e desata a chorar. José Diogo abraça-a e promete protegê-la para sempre, mas Mariana já não acredita nas promessas dele.

Jorge tenta ser carinhoso com Laura, mas ela rejeita e diz que tem muita coisa para fazer. Jorge estranha e fica desconfiado. Irene entrega um colar com uma pedra de proteção a Laura, mas ela diz-lhe que não acredita naquilo. Irene diz-lhe que mal não faz e que só tem de dar mais ouvidos à sua intuição. Laura aceita o colar. Jorge lembra Laura de tomar os medicamentos e ela finge que toma. Irene repara. Jorge distraiu-se e não viu se ela tomou ou não.

Benedita atende uma chamada de "Rodrigo", que lhe diz que precisa de falar com ela. Irene comenta com Benedita que Laura está perdida e precisa de se encontrar. Benedita comenta que "Rodrigo" vai lá a casa e Irene pede-lhe para seguir o seu instinto e lembrar-se do passado.

