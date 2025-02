A Protegida: Irene faz alerta sério a Mariana

Em «A Protegida», Sofia (Catarina Rebelo) desabafa com Mariana (Matilde Reymão) e Hector (Christian Escuredo) sobre como tem sido a sua relação com Manuel (Duarte Goes). Eles disponibilizam-se para a ajudar e Hector oferece um quarto para Sofia passar a noite.

Irene (Sílvia Filipe) alerta Mariana para o facto de Hector estar apaixonado por ela, mas Mariana não dá importância, até porque não acredita no amor e relembra a paixão que teve por José Diogo (JD) (Pedro Sousa). Irene sabe que algo se passa com a família de Mariana, mas ela não quer falar disso agora.