A Protegida: Laura tem um amante Clarice acredita que sim

Em «A Protegida», Jorge comenta com Clarice que Laura anda estranha e fugidia. Clarice diz-lhe para se empenhar mais e não deixar que Laura perca o interesse. Jorge pergunta-lhe se tem alguma sugestão.

José Diogo vai ter com Benedita e pede-lhe desculpa pela forma como foi embora. Estranha que já não haja seguranças e Benedita diz-lhe que já não precisam deles. Benedita diz que os seguranças e câmaras de vigilância deixaram de fazer sentido porque Mariana foi para o turismo rural. Benedita refere que ficou muito magoada pela forma como "Rodrigo" foi embora e Mariana também, pois afeiçoou-se a ele.

José Diogo tem noção disso e sabe da história do amigo de infância dela. Benedita pergunta-lhe se conhece José Diogo. José Diogo prossegue com a farsa de que foi colega de José Diogo na escola e Benedita quer ver até onde ele vai. "Rodrigo" revela que José Diogo enviou várias cartas a Mariana, durante vários anos, e Mariana nunca as recebeu. Benedita fica intrigada.

Benedita procura as cartas no quarto de Laura e acaba por encontrá-las. Benedita entrega as cartas a "Rodrigo" e pede-lhe desculpa pela forma como Laura lidou com toda aquela situação. "Rodrigo" diz que José Diogo gosta muito de Mariana e Benedita e apesar de tudo, sente compaixão por Laura. Benedita pergunta-lhe o que vai fazer com as cartas e "Rodrigo" diz que vai fazer o que José Diogo quiser.

Laura foi visitar Mariana e diz já ter muitas saudades. Laura pergunta o que pode fazer para a convencer a ficar em Vale do Rio e Mariana diz que cancelar o casamento com Jorge seria uma boa ideia.

Virgílio liga a Hector e diz-lhe que vai sair agora um carregamento de café, pois Laura e Jorge não estão na empresa e é de aproveitar. Hector não está muito interessado nos negócios com Virgílio, pois a relação com Mariana está mais difícil do que ele tinha imaginado. Virgílio revela que Mariana tem uma grande bagagem e está traumatizada. Hector quer saber mais acerca disso.

Mariana continua a fazer cocktails e todas provam animadas. Mónica diz que Mariana é mesmo talentosa como José Diogo disse. Mariana fica surpreendida por José Diogo ter dito isso e Mónica revela que ele disse isso no dia em que levou a namorada a jantar lá a casa. Mariana perde imediatamente a boa energia. Mónica percebe e sorri com malicia.

Jorge e Clarice estão dentro do carro em frente a um hospital. Jorge estranha que Laura tenha ido até ali, pois tem andado bem de saúde. Laura sai acompanhada de um médico e conversam bem-dispostos. Laura abraça o médico e Jorge e Clarice não gostam do que veem.

José Diogo pede a Sofia para entregar a Mariana as cartas que ele lhe escreveu durante anos. Sofia olha para as cartas, pensativa.

Clarice está furiosa com a possibilidade de Laura ter um amante e já pondera que tenha ido ao hospital por estar grávida. Jorge acha pouco provável, mas também ficou intrigado. Clarice diz-lhe que tem de descobrir o que se passa ali.

Manuel vai ter com Sofia chateado por ela não lhe atender as chamadas, mas ter tempo para beber copos com Mariana. Sofia percebe que Manuel a esteve a espiar e não gosta. Sofia lembra que se Mariana o vê, deita tudo a perder. Manuel pergunta a Sofia se já encontrou algum podre sobre Hector, para o poderem chantagear de volta.

José Diogo janta com Nuno e Gina e Nuno comenta com ele que Gonçalo lhe falou de uma proposta de trabalho à noite. Mónica vem ter com José Diogo para irem jantar, mas como ele já está a jantar, Gina convida Mónica para se juntar a eles e ela aceita. Mónica abraça e dá um beijo ao irmão de uma forma que Gina estranha. Mónica percebe o olhar de Gina e disfarça.

Laura fica surpreendida por Jorge lhe oferecer flores e pergunta se há algum motivo. Ele diz que lhe apeteceu, porque a ama e o outro motivo está no cartão. Laura lê o cartão onde lhe pergunta se quer marcar a data do casamento hoje. Mais uma vez Laura acha estranho e diz que vai dormir porque está muito cansada. Jorge pergunta a Benedita se fez algo de errado.

Gina comenta com Nuno que Mónica gosta de José Diogo. Nuno acha normal, uma vez que são irmãos. Gina acha que ela está apaixonada por ele, mas Nuno acha um disparate. Nuno mostra-se preocupado com as contas do ginásio e Gina fica solidária.

