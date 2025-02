A Protegida: Mariana não perdoa Laura e manda-a embora

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) está a criar uma receita nova e fica chateada pela mãe estar a ligar insistentemente. Depois tocam à campainha do restaurante e vai ver quem é. Fica perplexa ao ver a mãe, Laura (Alexandra Lencastre), que pergunta se pode entrar e Mariana fecha-lhe a porta na cara com os nervos.

Mariana abre a porta a Laura e ela sorri. Laura tenta brincar com a situação, mas Mariana não está recetiva e quer saber o que a mãe foi ali fazer, uma vez que não têm nada para dizer uma à outra. Laura ignora-a e dirige-se para a cozinha, atraída pelo agradável cheiro da comida. Laura explica como a descobriu e pede-lhe para voltar para casa. Mariana recusa-se a fazer as pazes com a mãe, pois não lhe perdoa que não tenha acreditado nela e que tenha defendido Jorge (Paulo Pires). Mariana pede à mãe para se ir embora e esta acaba por aceder, embora lavada em lágrimas.