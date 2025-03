«A Protegida»: O inesperado acontece no casamento de Jorge e Laura

Em «A Fazenda», Jorge (Paulo Pires) abre uma garrafa de vinho e bebe vários copos de um gole só. Irene (Sílvia Filipe) assiste e pergunta se está tudo bem. Jorge diz que vai ficar.

Jorge coloca-se no púlpito e finge estar um pouco embriagado. Ele diz que para este dia ser de sonho, vai precisar do apoio de todos.

Benedita (Maria do Céu Guerra) vai ter com Laura e diz-lhe que Jorge está na sala a falar com os convidados. Laura fica apreensiva.

Laura vai até à sala e Jorge pede-lhe desculpa pela reação que teve. Ele pergunta-lhe se ainda quer casar e pede desculpa se alguma vez a fez duvidar de que a ama. Laura emociona-se e corre para o quarto para vestir o vestido de noiva. Irene e Margarida (Inês Herédia) estavam a torcer para que Laura mudasse de ideias.

Laura aprecia o momento que está a viver. Abraça o vestido e rasga o acordo pré-nupcial.

O casamento já está a decorrer. Fazem os votos e trocam alianças. Jorge finge estar muito apaixonado e beija Laura (Alexandra Lencastre) com intensidade. Ela olha-o apaixonada e profundamente feliz.

Laura e Jorge dançam "apaixonados". Fazem um brinde, mas nem toda a gente está feliz com o casamento. Virgílio (Diogo Morgado) dá os parabéns a Jorge, por ter conseguido o que queria e está interessado em saber se também vai lucrar alguma coisa. Margarida (Inês Herédia) está preocupada com Mariana, mas Laura diz que ela tem de aceitar as suas decisões.

Mariana chega a casa e vê Laura e Jorge a dançarem. Margarida pergunta-lhe porque demorou tanto e Virgílio avisa que a mãe já casou. Jorge explica que preparou aquela surpresa para animar Laura, pois tem tido dias difíceis. Mariana diz que a mãe está linda e Laura pede-lhe para falar com ela. Laura conta a Mariana que testou Jorge antes de casar e lhe disse que tinha passado tudo para o nome de Mariana e ele quis casar-se com ela na mesma.

Recorde-se que Jorge este prestes a desistir: