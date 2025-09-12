Adeus ácaros! Limpeza profunda sem necessidade de trocar de colchão ou sofá

  • Há 1h e 48min
Adeus ácaros! Limpeza profunda sem necessidade de trocar de colchão ou sofá - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Este artigo pode conter links afiliados*

O Jimmy BX7 Pro é o aspirador que transforma a rotina de limpeza de colchões, sofás e almofadas. Com 700W de potência, tecnologia UV e ultrassónica, aquece até 60°C para eliminar ácaros e bactérias e conta com sensor de sujidade para indicar quando a superfície está totalmente limpa. A escova motorizada com borracha e fibras de nylon e o sistema de filtragem ciclónica dupla garantem aspiração eficaz e manutenção reduzida. Avaliado com 4,6 estrelas por mais de 2.000 utilizadores, o aparelho deixa uma sensação de higiene e conforto, sendo recomendado especialmente para quem sofre de alergias, combinando tecnologia, eficiência e praticidade num só dispositivo.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Mais Fotos

Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens

Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam

A Protegida
Hoje

O gadget que substitui o bidé e transforma a rotina diária

Ontem

A elegância em pessoa: De vestido preto, Fernanda Serrano encanta tudo e todos

A Protegida
Ontem

Sexy e ousada, Rita Pereira deslumbra de vermelho na apresentação da nova grelha TVI

Ontem

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

A Fazenda
Ontem
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

«Hoje começo o dia com um pedido de ajuda!»: Sofia Arruda lança o alerta e não deixa ninguém indiferente

Ontem
1

Sofia Arruda desabafa sobre período difícil: «Agosto foi intenso. Dei colo e precisei de colo»

ter, 2 set
2

Vem aí em «A Fazenda»: Eva mente a Zuri sobre Talu

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: «Eu e o Talu vamos ter um bebé»

A Fazenda
dom, 13 jul
4

Ator famoso dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

ter, 9 set
5

Vem aí em «A Protegida»: José Diogo vai viver com Mariana

A Protegida
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

A Fazenda
qua, 10 set

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Ontem

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

A Fazenda
Ontem

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

A Fazenda
ter, 9 set
FORA DO ECRÃ

«Tinha saudades tuas e não sabia»: Ana Guiomar abre o coração e deixa mensagem nostálgica

Hoje

«Não me liguem, não esperem que responda a mensagens»: Marta Melro vive dia caótico e tem um motivo

Hoje

«É maravilhosa e eu adoro-a»: Diogo Amaral declara-se a mulher especial. E não é Jéssica Athayde

Hoje

Este ator de peso está de regresso à TVI para uma nova aposta na ficção

Ontem

Roupa a menos de 5€? A nova coleção da atriz Carolina Carvalho está a ser um sucesso

Ontem

«Hoje começo o dia com um pedido de ajuda!»: Sofia Arruda lança o alerta e não deixa ninguém indiferente

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN