Adeus ácaros! Limpeza profunda sem necessidade de trocar de colchão ou sofá

O Jimmy BX7 Pro é o aspirador que transforma a rotina de limpeza de colchões, sofás e almofadas. Com 700W de potência, tecnologia UV e ultrassónica, aquece até 60°C para eliminar ácaros e bactérias e conta com sensor de sujidade para indicar quando a superfície está totalmente limpa. A escova motorizada com borracha e fibras de nylon e o sistema de filtragem ciclónica dupla garantem aspiração eficaz e manutenção reduzida. Avaliado com 4,6 estrelas por mais de 2.000 utilizadores, o aparelho deixa uma sensação de higiene e conforto, sendo recomendado especialmente para quem sofre de alergias, combinando tecnologia, eficiência e praticidade num só dispositivo.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.