Adeus Lisboa e Porto. Jornalistas estrangeiros dizem que esta cidade portuguesa é a mais incrível para visitar no outono

O site espanhol Vanitatis destacou Espinho como uma das melhores cidades para visitar em Portugal durante o outono. Localizada a apenas 20 quilómetros a sul do Porto, a cidade oferece uma alternativa mais tranquila às grandes metrópoles, combinando praias deslumbrantes, tradição pesqueira e um ambiente acolhedor.

Conhecida pelas suas praias de areia dourada e pelas excelentes ondas para o surf, Espinho é um destino de eleição para os amantes do mar. No outono, as temperaturas amenas e a menor afluência de turistas tornam a cidade perfeita para quem procura relaxar à beira-mar, longe das multidões típicas do verão.

Outro ponto de destaque é o mercado semanal de Espinho, considerado um dos maiores e mais tradicionais de Portugal. Realizado aos domingos, o mercado atrai tanto locais como visitantes, oferecendo produtos frescos, artesanato e iguarias regionais (uma verdadeira imersão na cultura portuguesa).

A cidade conta ainda com o Casino de Espinho, um espaço histórico que combina entretenimento, glamour e uma atmosfera única. Já a nível gastronómico, os restaurantes locais são famosos pelos pratos de peixe e marisco frescos, proporcionando uma autêntica experiência da cozinha tradicional.

Com acessos fáceis a partir do Porto e ligações ferroviárias regulares, Espinho é uma excelente opção para uma escapadela de fim de semana. A mistura de beleza natural, cultura e hospitalidade faz desta cidade um destino imperdível no norte de Portugal, especialmente durante os meses de outono.

