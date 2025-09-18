Um dia que ficará guardado para sempre na memória de Catarina Gama. A mulher de Agir subiu à passarela pela primeira vez grávida, num desfile da marca Cata Vassalo, e partilhou toda a emoção do momento com os seguidores.

No Instagram, Catarina publicou várias fotografias do evento e escreveu: «Ontem, desfilei grávida do meu primeiro filho/a para a @catavassalo. Que emoção! Esta memória já ninguém me tira 🥹🤍».

Veja todas as imagens nesta galeria que preparámos para si.

Visivelmente feliz, agradeceu ainda à criadora da marca: «Cata, obrigada pelo convite. Foi uma honra e senti-me tão bem e feliz, que hoje repetia tudo de novo».

A partilha emocionou seguidores e amigos, que deixaram mensagens de carinho e felicitações, celebrando este momento marcante na vida da futura mamã.

O anúncio da gravidez

AGIR, de 36 anos, Catarina Gama preparam-se para viver uma das fases mais especiais das suas vidas: vão ser pais pela primeira vez.

A notícia da gravidez foi partilhada esta terça-feira, 9 de setembro, através de um emocionante vídeo publicado nas redes sociais.

A revelação já seria, por si só, suficiente para emocionar fãs e seguidores, mas há um detalhe que poucos repararam: o casal escolheu anunciar a gravidez precisamente no dia em que completam oito anos de casamento. Um simbolismo que tornou tudo ainda mais especial.

Nas palavras de AGIR e Catarina: «Há oito anos, neste exato dia, dissemos “sim” um ao outro. Hoje, dizemos “sim” ao desconhecido que virá.»

A mensagem, poética e carregada de significado, acompanhou imagens e versos que falam sobre o amor, a expectativa e o caminho que o casal irá percorrer ao lado do bebé que está a caminho.

A reação dos fãs não se fez esperar, com milhares de comentários a felicitar o casal. Entre eles destacou-se também a mensagem da mãe do artista, a atriz Helena Isabel, que se mostrou radiante com a novidade de vir a ser avó pela primeira vez: «Parabéns da vovó! 👵». A artista é muito próxima do filho e da nora.

Filho de Paulo de Carvalho e Helena Isabel, AGIR tem mostrado que além de músico é também um homem de família. Esta nova etapa promete trazer uma nova inspiração à sua vida pessoal e profissional, assinalando um marco importante na sua história com Catarina Gama.

O detalhe da data escolhida não passou despercebido: a vida a dois que começou com um “sim” ganha agora um novo capítulo, com outro “sim” ao futuro e à chegada de um novo membro à família.

Bárbara Bandeira, cantora, é a madrinha da criança.