AGIR

  • Há 3h e 48min
AGIR - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Um dia que ficará guardado para sempre na memória de Catarina Gama. A mulher de Agir subiu à passarela pela primeira vez grávida, num desfile da marca Cata Vassalo, e partilhou toda a emoção do momento com os seguidores.

No Instagram, Catarina publicou várias fotografias do evento e escreveu: «Ontem, desfilei grávida do meu primeiro filho/a para a @catavassalo. Que emoção! Esta memória já ninguém me tira 🥹🤍».

Veja todas as imagens nesta galeria que preparámos para si.

Visivelmente feliz, agradeceu ainda à criadora da marca: «Cata, obrigada pelo convite. Foi uma honra e senti-me tão bem e feliz, que hoje repetia tudo de novo».

A partilha emocionou seguidores e amigos, que deixaram mensagens de carinho e felicitações, celebrando este momento marcante na vida da futura mamã.

 

O anúncio da gravidez

AGIR, de 36 anos, Catarina Gama preparam-se para viver uma das fases mais especiais das suas vidas: vão ser pais pela primeira vez.

A notícia da gravidez foi partilhada esta terça-feira, 9 de setembro, através de um emocionante vídeo publicado nas redes sociais.

A revelação já seria, por si só, suficiente para emocionar fãs e seguidores, mas há um detalhe que poucos repararam: o casal escolheu anunciar a gravidez precisamente no dia em que completam oito anos de casamento. Um simbolismo que tornou tudo ainda mais especial.

Nas palavras de AGIR e Catarina: «Há oito anos, neste exato dia, dissemos “sim” um ao outro. Hoje, dizemos “sim” ao desconhecido que virá.»

A mensagem, poética e carregada de significado, acompanhou imagens e versos que falam sobre o amor, a expectativa e o caminho que o casal irá percorrer ao lado do bebé que está a caminho.

 

A reação dos fãs não se fez esperar, com milhares de comentários a felicitar o casal. Entre eles destacou-se também a mensagem da mãe do artista, a atriz Helena Isabel, que se mostrou radiante com a novidade de vir a ser avó pela primeira vez: «Parabéns da vovó! 👵». A artista é muito próxima do filho e da nora.

Filho de Paulo de Carvalho e Helena Isabel, AGIR tem mostrado que além de músico é também um homem de família. Esta nova etapa promete trazer uma nova inspiração à sua vida pessoal e profissional, assinalando um marco importante na sua história com Catarina Gama.

O detalhe da data escolhida não passou despercebido: a vida a dois que começou com um “sim” ganha agora um novo capítulo, com outro “sim” ao futuro e à chegada de um novo membro à família.

Bárbara Bandeira, cantora, é a madrinha da criança.

Mais Fotos

Os bastidores que ninguém viu: Nuno Lopes, Gaspar de «A Fazenda», revela fotos inéditas do elenco

A Fazenda
Ontem

Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

Ontem

Cantor FF reage à morte do pai com texto de partir o coração: «Foi a última vez...»

qua, 17 set

Sofia Arruda exibe corpo de sonho: «O maridão ficou orgulhoso»

qua, 17 set

O dispositivo que transforma qualquer parede numa tela de cinema (está com desconto)

qua, 17 set

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

A Fazenda
qua, 17 set
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Após dar o nó com Talu, Zuri tenta pôr termo à vida

A Fazenda
seg, 8 set
1

Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Ontem
2

Vem aí em «A Fazenda»: Talu salva Zuri de tentar pôr termo à vida

A Fazenda
Ontem
3

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
seg, 8 set
4

«Está a superar a expectativas»: Marta Andrino e Frederico Amaral vivem aventura longe de Portugal

Festa é Festa
Ontem
5

Sofia Arruda exibe corpo de sonho: «O maridão ficou orgulhoso»

qua, 17 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Talu salva Zuri de tentar pôr termo à vida

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: JD recusa convite de Mariana e tem um bom motivo

A Protegida
Ontem

Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade

Ontem

Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

Ontem

Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia é roubada na sua própria casa

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade

Festa é Festa
Ontem

«Está a superar a expectativas»: Marta Andrino e Frederico Amaral vivem aventura longe de Portugal

Festa é Festa
Ontem

Afastado dos ecrãs, ator Pedro Barroso enfrenta cirurgia e faz atualização do estado de saúde

Ontem

Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Ontem

Esteve fora semanas. O vídeo do reencontro entre mãe e filho que está a derreter corações

qua, 17 set

Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»

Para Sempre
qua, 17 set
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN