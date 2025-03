«Ainda sem palavras para tudo o que vivi»: namorada de ator da TVI conta ao mundo o que aconteceu

Luisinha Oliveira e José Condessa têm desfrutado de dias inesquecíveis no Rio de Janeiro. O casal viajou até à cidade maravilhosa para celebrar o Carnaval e aproveitar o calor, o sol e as praias paradisíacas do Brasil.

Ao longo da estadia, a modelo, de 25 anos, e o ator, de 27, têm partilhado vários momentos especiais da viagem. Entre os registos publicados, destacam-se momentos na praia, jantares românticos, convívios com amigos e fotografias que refletem a cumplicidade do casal.

Luisinha Oliveira recorreu ao Instagram para fazer um balanço da primeira semana no Rio de Janeiro, partilhando várias fotos e vídeos. Na descrição, escreveu:

"Primeira semana no Brasil com muita praia, água de 🥥, comida boa, música, muuuito samba, sorrisos, pores e nasceres do 🌞, boa companhia e uma das noites mais memoráveis da minha vida no Sambódromo da Sapucaí… Ainda sem palavras para tudo o que vi e vivi ontem."

De recordar que José Condessa e Luisinha Oliveira são um dos casais mais carismáticos e admirados da televisão portuguesa. A modelo, de 25 anos, e o ator, de 27, assumiram a relação no final de setembro de 2024, após meses de especulação. Desde então, têm conquistado os fãs com momentos de grande cumplicidade e romantismo.

