Air fryer com separador para dois cozinhados simultâneos está a um preço irresistível

Quem já tem uma air fryer sabe o quanto facilita o dia a dia, mas este modelo da Cecotec eleva a experiência ao permitir cozinhar dois pratos diferentes em simultâneo, graças ao separador que divide a cuba de 9 litros em dois compartimentos independentes, com tempos e temperaturas ajustáveis. Ideal para famílias ou para quem gosta de preparar refeições completas de uma só vez, está agora disponível na Amazon por 100€, no valor mais baixo de sempre. Com mais de 2000 avaliações, uma classificação média de 4,4 estrelas e mais de 400 compras só no último mês, destaca-se pela potência de 2850 W, tecnologia PerfectCook e 6 programas pré-definidos que facilitam o uso, sendo elogiada pela sua versatilidade e capacidade de confeção rápida e saudável.

