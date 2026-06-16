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Alerta em «Terra Forte»: Após sangrar, Dudu desmaia e é levado de urgência para o hospital

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 18min
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Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) continua a desvalorizar o sangramento do nariz, explicando que já lhe aconteceu antes sem consequências graves. Ainda assim, todos o observam com preocupação.

António (João Catarré) mantém-se inquieto e mostra-se preocupado com a saúde de Dudu e decide falar com Flor. Ela confirma a António que desconhecia os episódios de sangramento de Dudu e promete falar com Sammy (José Fidalgo).

Sammy surpreende-se ao ver Flor (Benedita Pereira) à sua espera, e ela revela preocupação ao dizer que Dudu pode estar doente.

Dudu desce dos quartos com Susette (Inês Faria) atrás a reclamar por quererem levá-lo ao hospital somente por ter sangrado do nariz. Maria de Fátima (Rita Pereira) olha muito preocupada para o filho, que mal dá pela presença dela.

Maria de Fátima e Susette insistem com Dudu ser melhor ele ir ao hospital para verificar se não está mesmo com algum problema de saúde. Dudu vinca estar tudo bem com ele, mas sente subitamente uma tontura e cai desmaiado.

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Maria de Fátima diz aflita a Susette para chamar já uma ambulância para socorrer Dudu, não se contendo a chorar a olhar para o filho.

Susette olha com estranheza para Maria de Fátima por ela estar tão preocupada com Dudu ao ponto de ficar a chorar. Sammy chega e elas contam-lhe que Dudu desmaiou de repente. Sammy fica muito apreensivo.

Dudu é levado pelos enfermeiros perante o ar consternado de todos. Sammy sai com eles. Flor e Susette ficam atónitas por Maria de Fátima desmaiar de seguida.

De relembrar que Dudu estava viver uma fase positiva pessoalmente e a nível profissional:

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