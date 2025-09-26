Alerta forte de Teresa Tavares deixa seguidores emocionados: «Porque a vergonha tem de mudar de lado»

Teresa Tavares, atriz portuguesa reconhecida pela sua versatilidade no teatro, cinema e televisão e que deu vida a Vitória na novela Cacau, voltou a destacar-se ao protagonizar a série da TVI "O Arquiteto".. A história, que decorre em Portugal, aborda um tema sensível e perturbador: a gravação de vídeos íntimos de mulheres sem o seu consentimento.

Na série, Teresa Tavares dá vida a Carolina Barbosa, amante do arquiteto, que se vê confrontada com o choque de descobrir gravações suas feitas sem autorização. O papel trouxe à atriz a oportunidade de abordar questões centrais como a violência física e psicológica exercida contra as mulheres.

Numa publicação feita no Instagram, Teresa reforçou essa mensagem, com palavras fortes e diretas: "Porque a vergonha tem de mudar de lado, nunca é demais repetir: O silêncio não protege as vítimas. Se é ou foi vítima de violência, saiba que a @apav_online presta apoio gratuito, confidencial e especializado. Ligue 116 006".

As imagens partilhadas pela atriz foram retiradas da série "O Arquiteto", em exibição na TVI e disponível também na Prime Video Portugal. A publicação recebeu de imediato várias reações de apoio, incluindo mensagens de figuras públicas. Entre elas, destacam-se o ator Pedro Hossi, que comentou “Estão todos de parabéns ❤️”, o cantor e bailarino Cifrão, que aplaudiu com um “👏👏”, e ainda a atriz Ana Sofia, que escreveu “❤️❤️❤️❤️❤️”.