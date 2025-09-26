Cacau

Alerta forte de Teresa Tavares deixa seguidores emocionados: «Porque a vergonha tem de mudar de lado»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 24min
Alerta forte de Teresa Tavares deixa seguidores emocionados: «Porque a vergonha tem de mudar de lado» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Teresa Tavares, atriz portuguesa reconhecida pela sua versatilidade no teatro, cinema e televisão e que deu vida a Vitória na novela Cacau, voltou a destacar-se ao protagonizar a série da TVI "O Arquiteto".. A história, que decorre em Portugal, aborda um tema sensível e perturbador: a gravação de vídeos íntimos de mulheres sem o seu consentimento.

Na série, Teresa Tavares dá vida a Carolina Barbosa, amante do arquiteto, que se vê confrontada com o choque de descobrir gravações suas feitas sem autorização. O papel trouxe à atriz a oportunidade de abordar questões centrais como a violência física e psicológica exercida contra as mulheres.

 

Numa publicação feita no Instagram, Teresa reforçou essa mensagem, com palavras fortes e diretas: "Porque a vergonha tem de mudar de lado, nunca é demais repetir: O silêncio não protege as vítimas. Se é ou foi vítima de violência, saiba que a @apav_online presta apoio gratuito, confidencial e especializado. Ligue 116 006".

As imagens partilhadas pela atriz foram retiradas da série "O Arquiteto", em exibição na TVI e disponível também na Prime Video Portugal. A publicação recebeu de imediato várias reações de apoio, incluindo mensagens de figuras públicas. Entre elas, destacam-se o ator Pedro Hossi, que comentou “Estão todos de parabéns ❤️”, o cantor e bailarino Cifrão, que aplaudiu com um “👏👏”, e ainda a atriz Ana Sofia, que escreveu “❤️❤️❤️❤️❤️”.

Cacau

José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista

Cacau
ter, 16 set

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

Cacau
sex, 5 set

Paula Neves vive dia marcante, que jamais será esquecido: «Assinámos o que já tínhamos prometido»

Cacau
qua, 3 set

José Condessa abre o coração e deixa mensagem arrepiante: «Juntos sabemos que dá muito certo»

Cacau
sex, 22 ago

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
ter, 12 ago

«Não esquecerei isso e tanta coisa»: José Condessa emociona com homenagem

Cacau
ter, 5 ago
Mais Cacau

Mais Vistos

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

Hoje
1

Vem aí em «A Fazenda»: Becas faz denúncia que pode mudar o rumo da história

A Fazenda
Hoje
2

Vem aí em «A Fazenda»: Becas entrega-se à polícia

A Fazenda
dom, 25 mai
3

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece

A Fazenda
dom, 14 set
4

«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa

A Fazenda
Hoje
5

Vem aí em «A Fazenda»: Telefonema misterioso deixa Nadir em choque

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Há novidades sobre a saúde do bebé de Júlia

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo perde o controlo após ser drogado por Duarte

A Protegida
Ontem

«Boa sorte pai»: Maria Botelho Moniz e filho surpreendem Pedro Bianchi Prata antes de momento importante

Ontem

«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos

Ontem

«O silêncio não protege as vítimas.»: Teresa Tavares lança grito de alerta e expõe realidade dura

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Médica, que falsificou a gravidez de Zuri, deixa Lukenia encurralada

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»

Hoje

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

Hoje

«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos

Ontem

«O silêncio não protege as vítimas.»: Teresa Tavares lança grito de alerta e expõe realidade dura

Ontem

«Estava à espera da meia noite para...»: Diogo Amaral surpreende com publicação inesperada

Ontem

O que é ser madrasta? Explicação de Jessica Athayde deixa Diogo Amaral em lágrimas

Ontem
Mais Fora do Ecrã