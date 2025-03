Alexandra Lencastre vestida de noiva? Sim, é verdade e mostramos tudo!

Alexandra Lencastre surpreendeu os telespectadores ao surgir vestida de noiva na novela da TVI, "A Protegida". Aos 59 anos, a consagrada atriz dá vida a Laura, uma personagem que promete emocionar e marcar a trama com um dos momentos mais impactantes da história.

A imagem da atriz vestida de noiva (um conjunto de duas peças: saia e blazer) rapidamente gerou curiosidade entre os fãs e seguidores da novela. Com um longo historial de papéis marcantes na televisão portuguesa, Alexandra Lencastre continua a demonstrar o seu talento e versatilidade, conquistando o público com a sua interpretação.

O impacto de Laura em "A Protegida"

Na novela "A Protegida", Alexandra interpreta Laura, uma mulher de personalidade forte e um passado misterioso. A cena do casamento promete ser um dos momentos altos da trama, deixando os espectadores ansiosos para descobrir o desfecho desta história.

Com esta nova personagem, Alexandra Lencastre volta a provar por que continua a ser uma das maiores estrelas da televisão portuguesa. E, para os fãs da atriz, vê-la de noiva é apenas mais um motivo para não perder um episódio de "A Protegida"!

Um percurso de sucesso na TVI

A atriz tem sido uma das figuras mais icônicas da ficção nacional, contando com uma extensa lista de personagens memoráveis em novelas da TVI. Desde "Ana e os 7", onde brilhou no papel de uma ama, passando por "Ninguém Como Tu", "Tempo de Viver" e "Fascínios", Alexandra tem vindo a cimentar a sua posição como uma das atrizes mais queridas do público português.

Outros projetos de sucesso incluem "Equador", "Meu Amor", "Anjo Meu", "Destinos Cruzados", "A Única Mulher", "A Herdeira" e "Na Corda Bamba". Em todas estas produções, a atriz mostrou uma capacidade única de dar vida a personagens complexas, sejam elas heroínas românticas ou vilões inesquecíveis.

