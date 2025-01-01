Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

Hoje

Cristiano Ronaldo surpreende Diogo Amaral em dia especial? Eis o vídeo viral

Hoje

“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

Hoje

«Bênção que trouxe no ventre»: A declaração arrebatadora de José Raposo a Sara Barradas

Hoje

Morreu o ator Almeno Gonçalves

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Armando tenta subornar Álvaro com um único objetivo

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica incrédula com insinuações de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: O que se passa com a saúde de Aruna?

A Protegida
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi sofre um grave acidente?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Isabel revolta-se na reunião da fábrica. Mas, Óscar alerta-a

A Protegida
Hoje

Cabelo curto ou comprido depois dos 45 anos? O que realmente favorece o rosto das mulheres

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e António vão trabalhar com Maria de Fátima?

Terra Forte
Hoje

Mais Vistos

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
Ontem
1

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
ter, 15 jul
2

Morreu o ator Almeno Gonçalves

Hoje
3

«8 anos depois…»: Casal da TVI está finalmente noivo e o pedido de casamento foi digno de um filme

Ontem
4

Almeno Gonçalves

Hoje
5

Marta Andrino faz revelações surpreendentes: «Tenho tanto para partilhar»

Festa é Festa
ter, 5 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica incrédula com insinuações de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: O que se passa com a saúde de Aruna?

A Protegida
Hoje

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
Ontem

«8 anos depois…»: Casal da TVI está finalmente noivo e o pedido de casamento foi digno de um filme

Ontem

Nunca mais verá ‘Terra Forte’ da mesma forma: Rita Pereira faz revelação surpreendente dos Bastidores

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi sofre um grave acidente?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

Hoje

Cristiano Ronaldo surpreende Diogo Amaral em dia especial? Eis o vídeo viral

Hoje

“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

Hoje

«Bênção que trouxe no ventre»: A declaração arrebatadora de José Raposo a Sara Barradas

Hoje

Morreu o ator Almeno Gonçalves

Hoje

Matilde Reymão vive experiência única em Nova Iorque ao lado de ator famoso

A Protegida
Ontem
Mais Fora do Ecrã