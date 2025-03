Alta tensão em «A Protegida»: Após descobrir o que Laura fez, Jorge deixa-a pendurada no altar?

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) está pronto para o casamento e Benedita (Maria do Céu Guerra) espera que ele não a desiluda. Benedita embra que amar não chega, é preciso cuidar e proteger. Jorge (Paulo Pires) promete fazer tudo isso.

Jorge leva Laura (Alexandra Lencastre) até quarto onde está um sofisticado vestido de noiva. Ela fica perplexa e agora já não tem dúvidas do que se vai passar ali.

Laura confessa a Jorge que foi apanhada de surpresa com o casamento e afirma que têm um assunto sério para falar primeiro. Ele começa a ficar temeroso com o que Laura (Alexandra Lencastre) tem para lhe contar. Laura diz que passou tudo para o nome de Mariana (Matilde Reymão) e que ficou sem nada. Jorge fica em choque.

Jorge está abalado com a novidade que Laura lhe deu. Ela explica que se tem sentido mal e tem medo de morrer, por isso decidiu passar tudo para o nome de Mariana. Jorge vira o jogo a seu favor e acusa Laura de lhe ter mentido e ter agido nas suas costas. Jorge diz que já não sabe quem Laura é e sai, batendo com a porta.

Jorge liga a Clarice (Fernanda Serrano) e conta-lhe que o plano deles saiu furado, pois Laura está com medo de morrer e passou todos os bens para o nome de Mariana. Clarice fica preocupada com o que Jorge lhe conta e começa a despir o vestido de noiva. Jorge está nervoso e afirma que não vai casar com Laura pobre. Clarice pede-lhe para ter calma e diz que já vai ter com ele.

Laura sente-se mal pelo que fez a Jorge, mas Benedita diz-lhe que era necessário para perceber as verdadeiras intenções dele. Laura acha que ele tem motivos para ficar ofendido e já não querer casar. Benedita acha que se isso acontecer, é porque ele não a ama realmente.

Os convidados começam a estranhar a demora. Margarida (Inês Herédia) põe a hipótese de Laura se ter chateado com Jorge e diz que é preciso ter muita coragem para se casar duas vezes. Virgílio (Diogo Morgado) lembra que ela não teve nenhuma desilusão e que ficou viúva. Margarida aproveita para tentar saber mais acerca da vida pessoal de Virgílio.

Clarice vai ter com Jorge, mas é inevitável lembrar-se de Carlos quando entra naquela casa. Fica destabilizada, mas depois foca-se, pois está prestes a fazer o ajuste de contas.

Relembre-se que tudo isto não passa de um plano vingativo de Clarice e Jorge: