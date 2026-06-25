«Amor à Prova»: As imagens inéditas do último episódio, que não foram vistas na televisão

A novela «Amor à Prova» despediu-se dos espectadores da TVI no passado dia 24 de junho. Depois de meses de emoções fortes, revelações surpreendentes e histórias que prenderam o público ao ecrã, a trama chegou finalmente ao fim.

Mas há momentos especiais que não foram mostrados na emissão televisiva e que pode descobrir na galeria acima. Entre bastidores, reencontros e emoções vividas pelos atores, existem imagens exclusivas que ajudam a recordar um dos finais mais aguardados da ficção nacional.

O que aconteceu no último episódio de «Amor à Prova»?

O derradeiro episódio trouxe respostas a muitas das questões que marcaram a novela e reservou momentos intensos para as personagens principais:

Vera e Tomás também assistem ao direto de Sara. Esta revela que Amália escondeu Afonso, para impedir que ele revelasse a fraude que fez no processo de adoção do neto. Sara conta que ele roubou o filho à sua filha, quando estava presa e deu-o a Tomás, porque é estéril. Tomás fica passado. Vera não quer Amália perto do seu filho.

Amália assiste ao direto que Sara fez e fica em choque. Tem vontade de matar Simone e não percebe porque Sara lhe fez aquilo. Sara afirma que fez por David, pois é um homem bom e gentil, que sofreu em silêncio, para não a expor. Amália vê uma mensagem de um seguidor, a dizer para ir ter com ele e fica intrigada.

André e Cris preparam o pequeno-almoço para a mãe. São diz que dormiu mal, custa-lhe a respirar e provavelmente não vai conseguir comer, mas agradece o gesto dos filhos. Cris diz que ainda não há novidades do teste de ADN. André vai enviar o vídeo de Sara ao professor, pois acha que pode ajudar no processo. São pergunta a Cris de que lado Pepa vai ficar.

Depois de ter visto o vídeo de Sara, Vera pergunta a Tomás se é verdade que drogou Alice, para a prejudicar no processo pela guarda de Nico. Tomás tenta disfarçar e relembra-a do que viu, mas tem dificuldade em disfarçar os nervos e diz que se quer ficar do lado de Alice e Cris, pode arrumar as suas coisas e ir embora daquela casa.

Amália segue uma localização no telemóvel, até que encontra o seguidor que lhe enviou a mensagem para ir ter com ele. Quando ele se vira, percebemos que é Carlos. Ele sorri para Amália e diz-lhe que sabia que ela ia voltar.

Bruno vai ter com Sara e pergunta-lhe qual o resultado do exame de ADN. Sara acha melhor ele ver com os próprios olhos, mas Bruno prefere que ela lhe diga.

Cris fala ao telemóvel com Bruno e já sabe o resultado do teste de ADN. Cris quer contar a André, mas ele mostra-lhe um envelope e diz que aquilo é mais importante. André revela que Cris foi chamado a depor no processo de Nico.

Cris, Alice, Tomás e Vera fazem os seus depoimentos. Cris diz que não sabia da existência do filho e só descobriu quando Alice o procurou. Alice explica que foi Afonso quem geriu todo o processo de adoção e que Tomás a drogou. Tomás diz que foi agredido por Cris e Alice agrediu a irmã, além de se automedicar e ter um acidente. Vera confirma que encontrou o medicamento nas coisas de Alice, mas nunca a viu tomar nada e reforça que Cris não sabia da existência do filho.

Cris conta à mãe que a audiência correu bem e que Pepa não ficou do lado de Tomás, como ele queria. São não fica muito impressionada e diz que ela não fez mais do que a sua obrigação: dizer a verdade. São acha que Cris está muito entusiasmado com Pepa, mas ele diz que agora só lhe interessa saber quem fica com Nico.

Vítor e Simone, acabados de chegar da lua de mel, visitam Alice para lhe dar um presente e saber como estão as coisas. Alice diz que vai visitar Nico, mas ainda não saiu o resultado do processo. Vítor mostra as fotos da casa nova, que Simone projetou, e que já está pronta a habitar.

Amália está com o seu namorado, um magnata asiático. Ele pergunta se o tipo dos investimentos financeiros chega ou não. Carlos chega, vestido de homem de negócios e Amália apresenta-o como sendo um especialista de Wall Street.

Alice está reunida com Ana para fazer um balanço dos negócios. Ana diz que está tudo a andar e que a viagem à Tailândia vai ajudar no trabalho de pesquisa e a definir algumas coisas. André informa que é o mais recente advogado e Ana dá-lhe os parabéns. André agradece-lhe por terem tido a ideia de São ter um stand ali, com as suas roupas.

Bruno é o novo dono da oficina e é ainda mais exigente do que Nelson, pois precisa de ser produtivo, para conseguir pagar o empréstimo. Melanie pede desculpa pelo atraso, mas a sessão fotográfica dos novos talentos da música portuguesa, demorou mais do que o previsto. Melanie pergunta a Bruno se está pronto para ir buscar a encomenda.

David está com uma bebé ao colo, a quem chama de filha. Percebemos que é a filha de Sara, e que David e Sara estão juntos. Sara faz uma videochamada com o pai e mostra-lhe a neta. David pergunta a Luz e Nelson quando voltam a Portugal. Bruno chega para vir buscar a filha. Sara faz todas as recomendações e David entrega-lhe uns phones anti-som.

Nelson e Luz estão de férias e fazem uma videochamada com Sara, para verem a bebé. Luz diz que está só a fechar uns contratos e não tarda muito vão a Portugal. Nelson pergunta a David se está a tratar bem de Sara e da sua netinha. Luz fica em choque ao ver Amália ali.

São agradece a todos os presentes e em especial a Ana, por ter apostado nela e lhe ter dado um novo propósito de vida. São diz que também é dia de celebrar André, pois acabou a licenciatura. André faz um pequeno discurso a agradecer ao pai e a Cris. Ana convida André para viajar com ela. Alice e Cris ainda gostam um do outro e não sabem como agir. Horácio diz que já saiu a decisão do tribunal e entrega-a a Cris.

Cris vai atrás de Alice e diz-lhe que já saiu a decisão do tribunal. Ela fica muito ansiosa e pergunta qual foi.

Tomás também recebeu a decisão do tribunal e fica devastado por terem dado guarda partilhada a Cris e Vera. Alice chega com Cris, para vir buscar Nico. Este fica eufórico ao ver a mãe e pergunta a Cris se trouxe o Pantera. Vera mostra a Nico a sorte que tem, em ter dois pais e duas mães e faz ver a Tomás, que aquela era a única decisão possível e que ele vai continuar a fazer parte da vida de Nico.

Afonso está numa cadeira de rodas e engasga-se a comer. Tomás tenta ajudá-lo, mas Afonso já não o reconhece e empurra-o. Tomás quer ajudá-lo à força, mas Vera diz a Tomás para deixar o pai, pois já morreu há muito tempo. Afonso acaba por morrer engasgado. Vera e Tomás choram pela morte e por todo o mal que ele lhes fez.

Alice e Cris chegam com Nico para fazer uma corrida. Alice vai deixá-los a sós, mas Cris convida-a para correr com eles e diz que nunca imaginou a corrida sem ela. Alice percebe que há um segundo significado e sorri. Dão início à corrida. André chega com Ana e São e filma a corrida. São torce pelo neto. Vítor emociona-se ao ver a filha feliz. Alice, Cris e Nico são o retrato da família feliz.

Com o final de «Amor à Prova», a TVI encerra mais uma história marcante, que acompanhou diariamente milhares de espectadores e deixou muitos momentos memoráveis na ficção portuguesa.