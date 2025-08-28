Ana Guiomar celebrou 37 primaveras: Reunimos algumas das melhores imagens da atriz

Ana Guiomar completou recentemente 37 anos e fez questão de partilhar com os fãs algumas das imagens mais especiais deste dia único. A atriz mostrou-se radiante e rodeada de amor, num carrossel cheio de momentos que refletem a sua essência: família, amigos, flores, boa energia e, claro, muitos sorrisos.

Entre as fotos que mais conquistaram atenções está o registo com a avó, uma imagem carregada de ternura e cumplicidade. Também não faltaram as flores, símbolo de carinho recebido, os irmãos — a quem Ana Guiomar não poupou elogios —, os cães, que descreveu como parte essencial da sua felicidade.

A publicação arrancou inúmeros comentários, incluindo mensagens de colegas e amigos, como Sílvia Rizzo e Jorge Guerreiro, que fizeram questão de parabenizar a atriz.

Deslize pela galeria e veja os registos que marcaram este aniversário especial de Ana Guiomar, um dia que ficará certamente na memória pela alegria e amor partilhados.