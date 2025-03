Ana Guiomar deixa recado aos seguidores: «Não pode ser»

Ana Guiomar está no Rio de Janeiro! A atriz viajou até ao Brasil para celebrar o aniversário da amiga Eva de Jesus Gonçalves, co-autora da novela "Festa é Festa".

No entanto, a aniversariante foi completamente apanhada de surpresa, pois, até o avião levantar voo, pensava que iria apenas com o companheiro Roberto Pereira, autor, argumentista e humorista português.

Eva de Jesus foi surpreendida por Ana Guiomar em pleno avião! A emoção foi tanta que confessou que a amiga a ia «matando de susto», mas garantiu: «Não imagino melhor presente de anos».

O momento foi gravado e rapidamente partilhado no Instagram. Na descrição, Eva de Jesus escreveu: «A sorte que tenho de ter uma amiga e um companheiro de vida que se juntam, neste belo conluio, para me fazer feliz. Rio, nos aguarde, o Carnaval começa agora».

Nos comentários, Ana Guiomar reagiu com humor: «Sem uma lágrima não acredito em nada».

No passado dia 20 de março, Ana Guiomar após um banho no mar, deixou dois recados aos seguidores: «É assim dois recados, primeiro temos de dizer às pessoas que estão na pedra do arpoador que não há sol para o pôr de sol que estão à espera para ver». E segundo «quem acha que a água do rio está fria eu até posso aceitar que está fria para o que é costume, mas é porque nunca se banhou no oeste. Não pode ser, não podem dizer que está fria».

Veja aqui:

