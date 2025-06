Ana Guiomar está de férias em destino paradisíaco, mas «estão 50°». Saiba onde está!

Ana Guiomar está a aproveitar uns dias de descanso com a mãe e escolheu como destino uma das regiões mais encantadoras de Itália: a Puglia. Nas redes sociais, a atriz tem partilhado vários registos desta escapadinha de verão, que tem despertado a curiosidade (e a inveja saudável!) dos seus seguidores.

Entre paisagens de cortar a respiração e temperaturas escaldantes, a atriz e a mãe têm explorado verdadeiros tesouros italianos, como Polignano a Mare, Torre Canne, Fasano, Cala Masciola e os icónicos Sassi di Matera, um dos locais mais surpreendentes da zona.

Num dos registos mais recentes, Ana Guiomar mostrou-se rendida a Matera, e deixou uma dica importante para quem quiser visitar: «Matera é lindo, único e imperdível para quem vier à #Puglia. Estão 50° e já bebi 3 granizados de limão, por isso venham o mais cedo que conseguirem porque é mesmo quente».

Apesar do calor intenso, isso não impediu a atriz de brilhar em todos os momentos partilhados. Desde fotos em biquíni nas águas italianas, a visuais deslumbrantes em vestidos leves para os jantares, ou em looks confortáveis para os passeios culturais, Ana Guiomar mostrou que está a viver uns dias muito bem passados, com um estilo irrepreensível.

Os fãs não ficaram indiferentes às partilhas e deixaram mensagens repletas de entusiasmo e carinho: «Aproveita e vai a Bari, a Old Town é das mais lindas que estive em Itália!», «Essa zona toda é linda!», «Amei PUGLIA!!! Aproveita! 😍», «Fónix, Georgina do Oeste».

Combinando beleza natural, cultura italiana e boa disposição, Ana Guiomar está a viver umas férias memoráveis na companhia da mãe — e a inspirar quem sonha com um verão cheio de charme mediterrânico.

Percorra a galeria e veja as fotos que preparamos para si.