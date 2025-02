Ana Guiomar mostra como foi o seu fim de semana, mesmo sem ter ido à Gala da TVI

No passado dia 20 de fevereiro, a TVI celebrou 32 anos de existência. A grande festa de aniversário aconteceu no dia 22, com um evento especial que marcou a data: a tão aguardada Gala do 32.º aniversário da TVI, no Casino Estoril. O evento reuniu algumas das figuras mais emblemáticas do canal, como Rita Pereira, José Condessa, Matilde Reymão e Ruy de Carvalho. No entanto, uma ausência fez-se notar: Ana Guiomar, uma das atrizes mais acarinhadas pelo público, não pôde marcar presença na gala.

A atriz esteve, no mesmo dia, em Albergaria-a-Velha, no Cineteatro Alba, onde integrou o elenco da peça «Tenho Um Papel Para Ti». O espetáculo, da autoria de Roberto Pereira (criador de «Festa é Festa»), tem sido um verdadeiro sucesso e já percorreu várias salas de espetáculo pelo país.

Apesar de não ter estado na gala, Ana Guiomar teve um fim de semana muito preenchido. A própria fez questão de o partilhar, enumerando sete acontecimentos que marcaram os seus dias. Entre camarins, espetáculos, pão com queijo, trabalho e viagens de finalistas, a atriz não teve um momento de descanso!

Na sua publicação de Instagram, Ana Guiomar partilhou vários registos dos últimos dois dias da semana e escreveu:

«Resumo do fim-de-semana:

- camarins deste país @cineteatroalba

- espectáculos pelo país @tenhoumpapelparati

- viagens de finalistas

- muito amor

- pão com queijo! Viva o Petroleiro.

- trabalhar com amigos

- mais viagens de finalistas».

