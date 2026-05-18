Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Aos 41 anos, esta atriz encontrou o refúgio secreto onde 'reina a paz'

Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Coleção de roupa de Carolina Carvalho: atriz volta a juntar-se a grande marca e há peças a menos de 5 euros

Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

«Poderosa»: Mais sensual do que nunca, fotografia de Ana Guiomar dá que falar

Amor à Prova
Hoje

Parecem 20 anos mais novos! Ricardo Carriço, de 61 anos, celebrou 5 anos de casamento (recorde as imagens da festa)

Terra Forte
Hoje

Rita Salema fica em alerta máximo ao ver situação crítica à sua frente: «Vomitou sangue»

Hoje

“Eu adorava ter coragem”: Maria Botelho Moniz abre o coração e surpreende com convite

Hoje

Esta peça define a cintura e levanta os glúteos. "Fiquei muito bem com um vestido justo"

Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Vem aí em «A Protegida»: Inspetor fecha o restaurante de Mariana

A Protegida
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Aspira, lava sozinho e esvazia-se automaticamente. Está quase a metade do preço

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Melanie ganha coragem e faz depoimento explosivo à polícia

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: A falar com David, Laura descai-se e revela o esquema de Amália

Amor à Prova
Hoje

Este é um dos casais sensação do país. E, a declaração de amor dele está a emocionar todos

Amor à Prova
Hoje

Mais Vistos

Este é um dos casais sensação do país. E, a declaração de amor dele está a emocionar todos

Amor à Prova
Hoje
1

João Lagarto, Domingos de «Amor à Prova», é pai de um famoso ator

sáb, 16 mai
2

“Preenche a pele em uma hora”: está mais barato o creme que devolve 10 anos ao nosso rosto

Ontem
3

Cresceram juntos, conquistaram a televisão e hoje são inseparáveis

Amor à Prova
dom, 17 mai
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás droga Alice

Amor à Prova
Hoje
5

Rita Pereira recebe centenas de mensagens sobre «Terra Forte»: «Das melhores interpretações de sempre»

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: António aparece e deixa Flor em choque

Terra Forte
dom, 17 mai

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás droga Alice

Amor à Prova
Hoje

Este é um dos casais sensação do país. E, a declaração de amor dele está a emocionar todos

Amor à Prova
Hoje

Rita Pereira recebe centenas de mensagens sobre «Terra Forte»: «Das melhores interpretações de sempre»

Terra Forte
Ontem

Ana Guiomar surpreende com look arrojado, mas foi este detalhe que deixou os fãs ao rubro

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: A falar com David, Laura descai-se e revela o esquema de Amália

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Aos 41 anos, esta atriz encontrou o refúgio secreto onde 'reina a paz'

Hoje

Coleção de roupa de Carolina Carvalho: atriz volta a juntar-se a grande marca e há peças a menos de 5 euros

Hoje

«Poderosa»: Mais sensual do que nunca, fotografia de Ana Guiomar dá que falar

Amor à Prova
Hoje

Parecem 20 anos mais novos! Ricardo Carriço, de 61 anos, celebrou 5 anos de casamento (recorde as imagens da festa)

Terra Forte
Hoje

Rita Salema fica em alerta máximo ao ver situação crítica à sua frente: «Vomitou sangue»

Hoje

“Eu adorava ter coragem”: Maria Botelho Moniz abre o coração e surpreende com convite

Hoje
Mais Fora do Ecrã